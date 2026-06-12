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Gói thầu giao thông nông thôn tại xã Bảo Lâm 4 về tay Công ty Tổng hợp 85

Gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông tại thôn 2 (Lộc Lâm), xã Bảo Lâm 4 có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng vừa được chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Tổng hợp 85.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vừa qua Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã Bảo Lâm 4 (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 199/QĐ-VP ngày 03/06/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 2 (Lộc Lâm), xã Bảo Lâm 4. Theo đó, đơn vị được lựa chọn thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn là Công ty TNHH Tổng hợp 85.

Gói thầu xây lắp này sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo phương thức hợp đồng trọn gói. Giá gói thầu được xác định tại quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 197/QĐ-PVHXH ngày 02/6/2026 là 1.697.413.065 đồng. Sau quá trình thương thảo hợp đồng hoàn tất vào ngày 02/06/2026, giá trị chỉ định thầu chính thức được phê duyệt là 1.679.929.912 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm tuyệt đối cho ngân sách công qua công tác thương thảo đạt khoảng 17.483.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm tài chính đạt xấp xỉ 1,03%.

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Quyết định số 199/QĐ-VP ngày 03/06/2026 về việc phê duyệt kết chỉ định thầu đối với Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây dựng thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 2 (Lộc Lâm), xã Bảo Lâm 4. (Nguồn MSC)

Trước đó, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn này đã được triển khai đồng bộ qua các bước thẩm định chặt chẽ từ cơ quan chuyên môn. Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 4 đã thông qua Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 28/05/2026 nhằm phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án hạ tầng này. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kinh phí được xây dựng dựa trên Văn bản thẩm định số 21/PKT ngày 27/05/2026 của Phòng Kinh tế và Báo cáo kết quả thẩm tra số 17/BCTT-SCOM ngày 20/05/2026 do Công ty Cổ phần Tư vấn SCOM thực hiện. Đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ban đầu cho toàn bộ công trình là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng. Sự phối hợp giữa các đơn vị tư vấn và cơ quan thẩm định chuyên môn là cơ sở pháp lý vững chắc để xác định tổng mức đầu tư chính xác, làm căn cứ cho việc lập kế hoạch đấu thầu.

Tiếp sau đó, ngày 02/06/2026, Phòng Văn hoá – Xã hội xã Bảo Lâm 4 ban hành Quyết định số 197/QĐ-VHXH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định rõ hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp là chỉ định thầu rút gọn với thời gian tổ chức thực hiện ngay trong quý II năm 2026.

Công ty TNHH Tổng hợp 85 có mã số thuế là 5801494575, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dữ liệu cho thấy doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh đa dạng, tập trung mạnh vào phân khúc xây lắp dân dụng và hạ tầng giao thông quy mô vừa và nhỏ tại địa bàn địa phương. Việc chỉ định một nhà thầu có trụ sở tại địa phương thực hiện công trình tại xã lân cận được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động nhân lực, máy móc thi công và quản lý hiện trường.

Dưới góc nhìn điều hành kinh tế, việc triển khai gói thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về hạn mức quy mô và điều kiện áp dụng đối với các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn mới cấp xã. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ "việc kiểm soát chi phí đầu tư và chủ động thương thảo giá trị hợp đồng ở các gói thầu chỉ định cần được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khả thi kinh tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực phân bổ ngân sách theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn tài chính liên quan". Ý kiến này nhấn mạnh rằng dù tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 1,03% là mức thấp so với hình thức đấu thầu rộng rãi cạnh tranh, song tính cấp bách, quy mô nhỏ và tính chất đặc thù của hạ tầng giao thông cấp cơ sở là yếu tố cốt lõi để chủ đầu tư quyết định áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC VÀ THƯƠNG THẢO KINH TẾ TRONG CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN

Trong hoạt động quản lý đầu tư công và đấu thầu, hình thức chỉ định thầu rút gọn được áp dụng nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục đối với các gói thầu có quy mô nhỏ hoặc mang tính chất cấp bách, tuân thủ nghiêm ngặt theo các điều khoản quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa hoặc tư vấn có giá trị nằm trong hạn mức luật định được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nhằm tăng tốc độ triển khai dự án và tiết kiệm thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Quy trình này đòi hỏi chủ đầu tư hoặc bên mời thầu chuẩn bị dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, khối lượng và chất lượng công việc cần thực hiện. Sau đó, chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được xác định có đủ năng lực để tiến hành thương thảo và hoàn thiện các điều khoản chi tiết trước khi ban hành quyết định phê duyệt chính thức.

Về mặt trách nhiệm kinh tế, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026 đã chỉ rõ định hướng quản lý dòng vốn. Đối với các trường hợp chỉ định thầu quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn thực tế để bảo đảm tính khả thi cho nhà thầu khi thực hiện. Đồng thời, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư trong công tác đấu thầu, bảo đảm mọi quyết định chỉ định thầu đều mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước.

#Chỉ định thầu rút gọn trong xây dựng nông thôn #Quản lý ngân sách và tiết kiệm chi phí #Quy trình và pháp lý đấu thầu công trình #Vai trò các đơn vị tư vấn và thẩm định #Chính sách và hướng dẫn đầu tư công

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