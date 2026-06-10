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Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 7 nội dung quan trọng

Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 3 (phiên họp thường kỳ tháng 6/2026).

Thiên Tuấn

Tại phiên họp sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực tư pháp, tài chính - ngân sách, giám sát, dân nguyện và tổ chức bộ máy tham mưu của Quốc hội.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên họp sẽ xem xét, thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết trong lĩnh vực tư pháp nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý cho hoạt động của Tòa án nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Trong đó có Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 81 về tổ chức, thẩm quyền của các tòa án.

Ở lĩnh vực tài chính - ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua hai nghị quyết liên quan đến kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, đầu tư công trung hạn, dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, cùng nguyên tắc phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý, phiên họp sẽ cho ý kiến về kế hoạch và đề cương giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, cần được chuẩn bị chặt chẽ, khoa học và gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình trạng trụ sở, đất đai và tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả vẫn đang gây lãng phí nguồn lực nhà nước, là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và thông qua nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các vụ chuyên môn, gắn với xây dựng, quản lý vị trí việc làm của công chức thuộc Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu; xây dựng vị trí việc làm thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, đồng thời khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang.

Dự kiến cuối tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm để xem xét hai nghị quyết liên quan đến chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có tính khả thi, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
#quốc hội #trụ sở dôi dư #sắp xếp #sáp nhập #kinh tế #ngân sách

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