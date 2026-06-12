Xã Tuy Phong chỉ định thầu gói xây đường bê tông hơn 1,27 tỷ, tiết kiệm gần 13 triệu đồng

HĐND và UBND xã Tuy Phong vừa chỉ định thầu gói thầu số 04 tại Dự án đầu tư tuyến đường bê tông từ đất Cầu Quê Hương cho Công ty Duy Khang với giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chánh văn phòng HĐND và UBND xã Tuy Phong (Lâm Đồng) vừa ký Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 27/05/2026 về việc chỉ định thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình. Gói thầu xây lắp này thuộc dự án Xây mới tuyến đường bê tông từ đất Cầu Quê Hương đến đường bê tông xóm 3 xã Tuy Phong, một công trình hạ tầng nội bộ thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương của người dân địa phương.

Hồ sơ quản lý đầu tư thể hiện dự án giao thông nông thôn này đã được phê duyệt quy mô kỹ thuật căn cứ theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 21/05/2026 của UBND xã Tuy Phong. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các bước công việc tiếp theo được phê duyệt thông qua Quyết định số 22/QĐ-VP ngày 25/05/2026.

Theo đó, giá gói thầu xây lắp số 04 được xác định cụ thể ở mức 1.279.226.929 đồng. Nguồn vốn triển khai công trình sử dụng dòng vốn đầu tư công năm 2026 tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Tuy Phong, thuộc danh mục chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tập trung theo phân cấp quản lý hành chính.

Đơn vị được lựa chọn tiếp nhận thực hiện công trình theo phương thức chỉ định thầu là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Duy Khang. Giá trị trúng thầu và thực hiện hợp đồng chính thức được phê duyệt ở mức 1.266.498.304 đồng, mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng định mức 8%. Cơ cấu hình thành giá hợp đồng ghi nhận giải pháp điều tiết chặt chẽ của bên mời thầu.

Chi phí xây lắp dự toán ban đầu của gói thầu là 1.272.862.616 đồng. Qua các bước thương thảo biên độ tài chính, chủ đầu tư và đối tác đã thống nhất áp dụng mức giảm giá trực tiếp 1% phần chi phí xây lắp gốc này, tương đương giá trị giảm chi tuyệt đối cho ngân sách là 12.728.625 đồng, đưa chi phí xây lắp thực tế về mức 1.260.133.991 đồng. Tổng giá trị hợp đồng được cấu thành sau khi cộng thêm chi phí dự phòng khối lượng phát sinh xấp xỉ 0,5% là 6.364.313 đồng.

Theo quyết định phê duyệt, loại hợp đồng ký kết giữa hai bên là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng xây lắp tuyến đường được ấn định trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm nhận bàn giao mặt bằng thi công thực tế.

Quyết định số 26/QĐ-VP ngày 27/05/2026 về việc chỉ định thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình. Gói thầu xây lắp này thuộc dự án Xây mới tuyến đường bê tông từ đất Cầu Quê Hương đến đường bê tông xóm 3 xã Tuy Phong. (Nguồn MSC)

Xét về khía cạnh hành lang pháp lý, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu số 04 hoàn toàn căn cứ theo các hạn mức định biên quy định. Cụ thể, hệ thống Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, các gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án đầu tư công quy mô nhỏ có giá trị không vượt quá 2.000.000.000 đồng thuộc nhóm đối tượng được phép vận dụng cơ chế chỉ định thầu.

Việc Văn phòng HĐND và UBND xã Tuy Phong vận dụng linh hoạt điều khoản pháp luật vừa giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa giao thông, vừa bảo đảm tối ưu hóa công tác giải ngân vốn đầu tư công tại cơ sở.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Duy Khang (mã số doanh nghiệp: 3401162853) được thành lập vào ngày 31/01/2018. Doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 410C/29/15 đường 21 Tháng 8, phường Bảo An, Khánh Hòa. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 25 gói thầu, trong đó trúng cả 25 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 3.782.933.329 đồng.

Nhận định về phương thức quản lý tài chính đối với các công trình hạ tầng nông thôn cấp xã, chuyên gia Đào Giang cho rằng việc cơ quan phê duyệt thực hiện bước thương thảo giảm giá một phần trăm chi phí xây lắp gốc là giải pháp hành chính phù hợp. Đối với một gói thầu quy mô nhỏ hơn 2.000.000.000 đồng thực hiện chỉ định thầu, tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 1,00% tuy thấp nhưng bảo đảm sự cân bằng giữa yêu cầu tiết kiệm công quỹ địa phương và việc duy trì biên lợi nhuận định mức để doanh nghiệp tập trung nhân lực thi công công trình đạt chuẩn kỹ thuật.

Dưới góc nhìn luật pháp đầu tư, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích trình tự tổ chức thầu của Văn phòng HĐND và UBND xã Tuy Phong hoàn toàn bám sát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Việc thẩm định năng lực nhà thầu, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và ban hành văn bản chỉ định thầu được thực hiện đồng bộ theo đúng các bước xử lý gói thầu hạn mức nhỏ quy định chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, giúp công trình giao thông sớm được khởi công hợp pháp.

Mặc dù vậy, công tác quản lý và hậu kiểm chất lượng sau khâu chỉ định thầu luôn đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng và cơ quan chủ quản. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tinh thần tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các ban ngành, đơn vị chủ đầu tư trong việc kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công thực tế, ngăn ngừa tối đa các biểu hiện lãng phí dòng vốn nhà nước. Kết hợp với các giải pháp quản lý tài chính quy định tại Công văn số 5557/BTC-QLDT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đầu tư công năm 2026, đối với các gói thầu xây lắp nông thôn áp dụng hợp đồng trọn gói, ban quản lý dự án cấp cơ sở cần tăng cường khâu nghiệm thu khối lượng thực tế nghiêm túc nhằm bảo đảm chất lượng sử dụng lâu dài cho công trình.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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