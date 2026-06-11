Vĩnh Long: Chỉ định thầu gói nâng cấp đường ấp Phú Hưng, tiết kiệm 0,19%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hạ tầng giao thông nông thôn luôn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân. Nắm bắt được yêu cầu thực tiễn đó, ngày 01/06/2026, Trưởng Phòng Kinh tế xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long - Lê Thành Nhân đã ký Quyết định số 78/QĐ-PKT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ấp Phú Hưng xã Lộc Thuận đoạn từ đường ĐX.03 đến kênh Cả Cao. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình cho các xã, phường (nhóm hai).

Chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ dự án

Gói thầu cốt lõi của dự án là Chi phí thi công xây dựng, có giá dự toán được phê duyệt ở mức 1.743.110.231 đồng. Để dự án sớm được khởi công và đưa vào phục vụ nhân dân, chủ đầu tư đã quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức không qua mạng, với loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện kéo dài trong 180 ngày.

Ngay sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thông qua, ngày 02/06/2026, Phòng Kinh tế xã Lộc Thuận tiếp tục ban hành Quyết định số 79/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Đơn vị được chọn để thi công công trình là Công ty TNHH xây dựng thương mại Khắc Huy. Giá trúng thầu là 1.739.793.000 đồng. Thông qua quá trình thương thảo hợp đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 3,3 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 0,19%.

Quyết định số 79/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Nguồn: MSC

"Hồ sơ sức khỏe" của Công ty Khắc Huy

Công ty TNHH xây dựng thương mại Khắc Huy (MSDN: vn1301127234) có trụ sở tại khu phố Long Thuận, phường An Hội, Vĩnh Long. Doanh nghiệp này đăng ký đa dạng ngành nghề, từ sản xuất đồ gỗ xây dựng, gia công cơ khí cho đến thi công các công trình dân dụng, giao thông đường bộ và thủy lợi. Tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2023, người đại diện pháp luật là Lê Hoàng Kha.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến đầu tháng 06/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 6 gói thầu, trong đó trúng 5 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 11.259.643.572 đồng (trong đó, với vai trò độc lập: 4.754.067.862 đồng, với vai trò liên danh: 6.505.575.710 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 98.14%

Trong nửa đầu năm 2026, trước khi trúng gói thầu này nhà thầu cũng đã trúng 2 gói ở chủ đầu tư khác. Cụ thể: Gói thầu: Chi phí thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Thạnh Phước, trị giá 3.939.393.393 đồng, trúng tháng 06/2026; Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Hội, trị giá 1.601.790.000 đồng, trúng tháng 05/2026.

Góc nhìn chuyên gia

Luật sư Nguyễn Thị Hương, một chuyên gia chuyên sâu về mảng đầu tư công, phân tích rằng việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án xây lắp có quy mô nhỏ là một cơ chế linh hoạt, được pháp luật thiết kế nhằm tối ưu hóa thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Hệ thống pháp luật, cụ thể là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đã quy định rất chặt chẽ về các điều kiện để được áp dụng hình thức này.

Luật sư Hương nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của đầu tư công không chỉ đơn thuần là tỷ lệ tiết kiệm trên giấy tờ, mà là công trình phải được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, không đội vốn và phát huy tối đa công năng sử dụng cho người dân. Sự thành công của một gói thầu chỉ định phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình giám sát thi công sau khi ký kết hợp đồng.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định bối cảnh quản lý hành chính hiện tại đang đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực của cán bộ cơ sở. Với hệ thống chính quyền địa phương được tinh gọn chỉ còn cấp Tỉnh và cấp Xã, việc phân cấp làm chủ đầu tư các dự án hạ tầng cho cấp xã là một chính sách đúng đắn, giúp dòng vốn nhà nước đi thẳng vào việc giải quyết các nhu cầu bức thiết của người dân địa phương.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ thêm: "Khi cấp xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý nguồn vốn ngân sách, trách nhiệm giải trình và năng lực điều hành dự án cần được đặc biệt chú trọng. Nhà thầu Khắc Huy với bề dày kinh nghiệm thi công ở nhiều địa phương là một điểm cộng lớn, tạo cơ sở để chủ đầu tư an tâm trao thầu. Tuy nhiên, để tuyến đường ấp Phú Hưng thực sự trở thành một công trình chất lượng, chính quyền xã Lộc Thuận cần phát huy tối đa vai trò giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa tư vấn giám sát chuyên nghiệp và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng."

Việc Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ấp Phú Hưng được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng khó khăn trong lưu thông, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế tại xã Lộc Thuận. Cùng với năng lực thi công đã được kiểm chứng của Công ty Khắc Huy và sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền địa phương, công trình hoàn toàn có cơ sở để cán đích đúng cam kết, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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Tit: Xã Lộc Thuận: Công ty Khắc Huy trúng chỉ định thầu sát giá tại dự án đường Phú Hưng

Sapo: Phòng Kinh tế xã Lộc Thuận vừa có quyết định chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng tuyến đường ấp Phú Hưng cho Công ty Khắc Huy với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0,19%