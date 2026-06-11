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[INFOGRAPHIC] Những hiện tượng thiên văn kỳ thú bùng nổ trên bầu trời tháng 6

Kho tri thức

[INFOGRAPHIC] Những hiện tượng thiên văn kỳ thú bùng nổ trên bầu trời tháng 6

Trong tháng 6, người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng một số hiện tượng kỳ thú sẽ xuất hiện trên bầu trời bao gồm: mưa sao băng Bootids, "Trăng Dâu"...

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#Hiện tượng thiên văn tháng 6 #Mưa sao băng Bootids #Trăng Dâu #Hạ chí

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