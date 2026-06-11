[INFOGRAPHIC] Những hiện tượng thiên văn kỳ thú bùng nổ trên bầu trời tháng 6

Trong tháng 6, người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng một số hiện tượng kỳ thú sẽ xuất hiện trên bầu trời bao gồm: mưa sao băng Bootids, "Trăng Dâu"...
Trong tháng 6, người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng một số hiện tượng kỳ thú sẽ xuất hiện trên bầu trời bao gồm: mưa sao băng Bootids, "Trăng Dâu"...
NASA mới công bố phi hành đoàn của nhiệm vụ Artemis 3. Trong đó, chỉ huy nhiệm vụ Randy Bresnik từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Ẩn sâu trong vùng núi đá vôi của Balkan, có một hang động kỳ lạ đã khiến các nhà khoa học say mê suốt nhiều thế kỷ.
Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, đã phát hiện ra một "dây leo vũ trụ" được hình thành bởi 20 thiên hà liên kết với nhau.
Thông qua xét nghiệm ADN, các chuyên gia xác định được danh tính 4 thủy thủ tử vong trong chuyến thám hiểm Bắc Cực gần 170 năm trước.
Một số người cho rằng rắn độc non có kích thước nhỏ, chưa trưởng thành nên nọc độc tiết ra không gây nguy hiểm cho con người. Sự thực có phải vậy?
Hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ nắng nóng. Thế giới vừa trải qua tháng 5 nóng thứ hai kể từ khi dữ liệu được thống kê.
Giữa vùng núi hẻo lánh của Tây Phi, một cộng đồng cổ xưa đã tạo nên cảnh quan độc đáo tồn tại qua nhiều thế kỷ.
Một hình ảnh mới về siêu tân tinh "quái vật xanh" Cassiopeia A, nằm cách Trái đất 11.000 năm ánh sáng được công bố.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có cơ hội phát triển sự nghiệp và thu nhập tăng vọt từ tiền lương, thưởng, lãi gửi tiết kiệm...
Các nhà khảo cổ phát hiện một con hào có những bộ hài cốt người không đầu khoảng 7.000 năm tuổi ở Slovakia. Điều này trở thành bí ẩn lớn.
Trong suốt hai thế kỷ nằm dưới sự cai trị của các chúa Trịnh, Thăng Long không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là đô thị phồn hoa bậc nhất Đại Việt.
12 ngôi sao mới sinh cách Trái Đất 1.300 năm ánh sáng đang đồng thời phóng ra các luồng vật chất kỳ lạ.
Giữa những hòn đảo nhiệt đới xa xôi, có một loài chim sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, bay điêu luyện nhưng lại gặp khó khăn khi đứng trên mặt đất.
Giữa vô vàn loài cây có hình dáng độc đáo trên thế giới, có một loài cây nổi bật như một quả bóng xanh hoàn hảo được tạo ra sau quá trình tiến hóa lâu dài.
Đây không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là biểu tượng sống động của lịch sử, nghệ thuật và sức sáng tạo của con người trên vùng đất Trung Mỹ.
Công ty Life Biosciences thông báo bệnh nhân đầu tiên đã được tiêm giai đoạn 1 trong liệu pháp thử nghiệm mang tên ER-100.
Kính thiên văn vô tuyến MeerKAT ở Nam Phi phát hiện tín hiệu hydroxyl megamaser xa nhất từ trước đến nay, đến từ thiên hà cách Trái đất hơn 8 tỷ năm ánh sáng.
Theo nghiên cứu mới, một bộ hài cốt khoảng 2.000 tuổi tìm thấy ở phía bắc Scotland có những dấu vết của việc tác động sau khi người phụ nữ qua đời.
Theo NASA, Artemis 3 là sứ mệnh quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng và sao Hỏa. Phi hành đoàn Artemis III mới được NASA công bố.
Được xem như là khám phá khoa học mới, các chuyên gia nhận định, nguyên tố cơ bản của sự sống xuất hiện sớm hơn so với dự đoán trước đây.