Đề và đáp án đề thi môn Toán - Mã đề 0109 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán (thời gian 90 phút) - môn thi thứ 2 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là môn thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm ba dạng câu hỏi: lựa chọn đáp án đúng, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn.

Trước đó, trong buổi sáng các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước. Các thí sinh dự thi tại 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông bậc THPT, tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12, đồng thời có lồng ghép một số nội dung của lớp 10 và lớp 11.

Chiều nay 1h30 các thí sinh phải có mặt ở phòng thi. Ảnh Bình Nguyên

Đề thi được xây dựng theo các mức độ tư duy từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, qua đó đánh giá năng lực và phẩm chất của người học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026 (mã đề 019) như sau:

Gợi ý đáp án môn Toán- Mã đề 0109 do tuyensinh247 giải đáp như sau:

Đáp án chỉ mang tính tham khảo.