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Bạn đọc - Phản biện

Đạ Tẻh: Gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng chỉ có duy nhất một liên danh tham dự

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp tại xã Đạ Tẻh chỉ ghi nhận duy nhất một liên danh nhà thầu địa phương nộp hồ sơ tham dự và trúng thầu.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công trình Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trung tâm xã Đạ Tẻh được triển khai dựa trên cơ sở pháp lý ban đầu là Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Đạ Tẻh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án. Nguồn vốn thực hiện công trình này được phân bổ từ nguồn dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Để cụ thể hóa quy trình, ngày 05/5/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Tẻh đã ký Quyết định số 63/QĐ-VP phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu cụ thể là 2.509.704.468 đồng.

Mặc dù thông tin mời thầu được phát hành rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 23/5/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một dữ liệu tham gia từ Liên danh Công ty TNHH Khâm Đức và Công ty TNHH Xây dựng Nhật Thiện Lâm Đồng. Trải qua các bước đánh giá, khối liên danh này đã được lựa chọn trúng thầu với giá đề nghị là 2.461.783.845 đồng theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 85/QĐ-VP ngày 27/5/2026.

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Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 85/QĐ-VP ngày 27/5/2026. (Nguồn MSC)

Bản chất năng lực nhà thầu địa phương và bài toán hiệu quả dòng vốn

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cả hai doanh nghiệp trúng thầu đều có đại bản doanh đăng ký ngay tại địa bàn Xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Trong đó, Công ty TNHH Khâm Đức (mã số thuế 5800698590, địa chỉ tại Khu phố II, Xã Đạ Tẻh) là đơn vị có kinh nghiệm dày dặn tại địa phương, từng tham gia 20 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 63.323.450.298 đồng.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng Nhật Thiện Lâm Đồng (mã số thuế 5801505322) địa chỉ tại Thôn 4B, Xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Cho đến nay nhà thầu này đã tham gia 71 gói thầu, trong đó trúng 69 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 14.672.125.849 đồng.

Việc các doanh nghiệp quen mặt tại địa phương bắt tay liên danh và trở thành đại diện duy nhất nộp hồ sơ đã khiến giá trị tiết kiệm ngân sách giảm sút một cách trực diện. Chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là khoảng 47.965.623 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1,91%.

Dưới bối cảnh hành chính năm 2026, khi Chính phủ đang quyết liệt siết chặt kỷ cương tài chính công, hiệu quả kinh tế của các cuộc thầu luôn là thước đo trách nhiệm giải trình của người đứng đầu bên mời thầu. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia hoàn toàn hợp pháp về mặt quy trình xử lý tình huống trong đấu thầu, tuy nhiên, kết quả tiết kiệm ngân sách chỉ đạt xấp xỉ 1,91% là một con số chưa đáp ứng được mục tiêu tối ưu hóa dòng vốn ngân sách. Các chủ đầu tư cần xem xét lại việc xây dựng các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm không vô tình tạo ra rào cản cục bộ, triệt tiêu tính cạnh tranh của thị trường.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Quy trình đấu thầu rộng rãi #Thực trạng liên danh nhà thầu địa phương #Hiệu quả dòng vốn ngân sách #Trách nhiệm pháp lý nhà thầu liên danh #Ảnh hưởng cạnh tranh trong đấu thầu

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Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/02/2026, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà đã ký quyết định số 526/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình phụ trợ tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 14/5/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà đã đặt bút ký Quyết định số 110/QĐ-TTDVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 công trình Xây dựng bếp ăn tập thể, phòng nghỉ, khu vệ sinh, nhà bảo vệ với giá gói thầu được xác định là 1.488.583.494 đồng.

Chỉ một ngày sau đó, vào ngày 15/5/2026, kết quả lựa chọn nhà thầu nhanh chóng được xác lập thông qua Quyết định số 114/QĐ-TTDVTH do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà ký duyệt. Theo văn bản pháp lý này, Công ty TNHH GT Hoàng Minh được công nhận trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu. Giá trúng thầu chính thức được công bố là 1.477.227.390 đồng. Chênh lệch giữa giá gói thầu công bố và giá trúng thầu 11.356.104 đồng, xấp xỉ 0,76%.

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Thông qua quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 27/QĐ-VP do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tuy Phong ký, quyền thực hiện gói thầu thi công xây lắp chính của công trình đã được giao trực tiếp cho một doanh nghiệp tư nhân am hiểu địa bàn theo hình thức rút gọn.

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Tuấn Vượng 68 trúng thầu làm đường tại xã Đam Rông 3 với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 10%

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Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/05/2026, trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Đam Rông 3 đã ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc dự án: Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp đường từ QL27 vào trường Lê Hồng Phong thôn Phi Có.

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