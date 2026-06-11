Đấu thầu tại Tây Ninh: Hàng loạt gói thầu sát giá và trách nhiệm người đứng đầu [Kỳ 3]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự xuất hiện dày của Công ty TNHH MTV Phúc Khang tại các gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang đặt ra một bài toán thực tiễn về khâu hậu kiểm và năng lực quản lý nguồn vốn ngân sách. Với tổng số lượng hàng chục gói thầu trúng độc lập và liên danh trị giá hàng trăm tỷ đồng được thi công đan xen, yêu cầu về một cơ chế giám sát thực thi sắc bén từ phía các cơ quan quản lý là điều không thể thoái thác.
Bài toán năng lực và thách thức quản lý hành chính mới
Theo thống kê lịch sử đấu thầu, chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhà thầu Phúc Khang đã tham gia hàng trăm gói thầu và mang về tỷ lệ trúng thầu rất cao. Với khối lượng công việc trúng thầu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong cùng một thời điểm, năng lực huy động nhân sự, dòng tiền và thiết bị máy móc thực tế của nhà thầu để triển khai đồng loạt là một bài toán cần được các cơ quan chuyên môn làm rõ. Đấu thầu trên mạng có thể chấm điểm năng lực qua các con số kê khai trong hồ sơ, nhưng chất lượng công trình và tiến độ giải ngân trên thực tế lại phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực thi công trực tiếp tại thực địa.
Đặc biệt, bối cảnh quản lý hành chính hiện nay đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn đối với bộ máy chính quyền cơ sở. Từ ngày 01/07/2025, hệ thống hành chính toàn quốc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chỉ còn Cấp Tỉnh và Cấp Xã). Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị trực thuộc xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh – như Ban Quản lý dự án phường Ninh Thạnh, Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh hay Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Tịnh – nay đóng vai trò là những "người gác đền" trực tiếp, có toàn quyền quyết định đối với việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại cơ sở.
Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích: "Quy định pháp luật hiện hành buộc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện theo chu trình khép kín: từ khâu phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả, đàm phán hợp đồng cho đến giám sát thi công và nghiệm thu. Khi tỷ lệ tiết kiệm ngay từ đầu đã quá thấp (chỉ từ 0,07% đến 0,43%), hiệu quả kinh tế từ lựa chọn nhà thầu đã chưa đạt như kỳ vọng. Nếu khâu giám sát thi công tiếp tục bị buông lỏng, để xảy ra tình trạng nhà thầu dàn trải nguồn lực, chậm tiến độ hoặc thi công kém chất lượng thì trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chính quyền cấp xã, các ban quản lý dự án cấp tỉnh cần phải được xem xét một cách nghiêm khắc".
Chấn chỉnh để khơi thông nguồn vốn minh bạch
Để bảo vệ sự toàn vẹn của nguồn vốn công, thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557 của Bộ Tài chính đã tạo ra một hành lang kỷ luật thép cho công tác quản lý tài chính. Các văn bản này nhấn mạnh việc chống lãng phí không chỉ nằm ở lời nói suông mà phải thể hiện qua những con số tiết kiệm cụ thể và chất lượng thực tế của từng dự án.
Nhìn nhận từ chuỗi dữ liệu thực tế tại Tây Ninh, dư luận có quyền đặt câu hỏi về tính hiệu quả và sự minh bạch tại các gói thầu có biên độ tiết kiệm "nhỏ giọt". Các chuyên gia kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cần chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề nhằm đánh giá lại toàn diện bức tranh đấu thầu tại địa phương. Quá trình kiểm tra cần tập trung bóc tách sâu hồ sơ năng lực thực tế, dòng tiền thi công thực tế của Công ty TNHH MTV Phúc Khang, đồng thời rà soát lại tính độc lập, khách quan của các đơn vị tư vấn tổ chức mời thầu. Sự công bằng trong đấu thầu không chỉ nằm trên những bộ hồ sơ nộp qua mạng, mà phải được chứng minh bằng hiệu quả sử dụng ngân sách, chất lượng công trình phục vụ xã hội và bản lĩnh từ chối lợi ích cục bộ của chính những người đứng đầu cơ quan phê duyệt thầu.
Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
Trách nhiệm giải trình và kỷ luật người đứng đầu trong quản lý vốn công
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã phân định rõ ranh giới trách nhiệm của Chủ đầu tư và Người có thẩm quyền (người đứng đầu cơ quan, tổ chức). Khi bước vào bối cảnh hành chính tinh gọn (chỉ còn Cấp Tỉnh và Cấp Xã từ tháng 7/2025), việc phân cấp nguồn vốn mạnh mẽ hơn đòi hỏi trách nhiệm giải trình của Ủy ban nhân dân cấp xã và các sở ngành cấp tỉnh đối với tính minh bạch của đầu tư công càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Công văn số 5557 của Bộ Tài chính (ban hành ngày 05/05/2026) nhấn mạnh chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về yêu cầu phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm nghiêm ngặt trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước. Đối với các gói thầu rộng rãi, các cơ quan quản lý không thể mượn cớ "thực hiện đúng quy trình trên mạng" để biện minh cho các kết quả trúng thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5% khi thị trường có nhiều dấu hiệu hụt hơi từ các đối thủ cạnh tranh.
Quyết liệt hơn, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu người đứng đầu cơ quan chủ quản, chủ đầu tư kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu. Cơ quan thanh tra, kiểm toán được trao thẩm quyền rà soát, đình chỉ, hủy thầu và đề nghị kỷ luật, cách chức đối với các cá nhân đứng đầu đơn vị có hành vi buông lỏng quản lý, thông đồng với nhà thầu hoặc để xảy ra tình trạng thất thoát vốn. Việc quản lý tiền thuế của nhân dân đòi hỏi cả năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ; mọi sự hời hợt, "nhắm mắt làm ngơ" trước các bộ hồ sơ đấu thầu bất thường đều có thể phải trả giá đắt trước pháp luật.