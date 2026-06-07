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Số hóa - Xe

Chủ phương tiện có thể phản ánh chất lượng xăng E10 ngay trên điện thoại

Chủ phương tiện như ôtô, xe máy giờ có thể tìm cây xăng bán E10, kiểm tra thông tin nhiên liệu và gửi phản ánh chất lượng thông qua ứng dụng "Quanh Tôi".

Thảo Nguyễn
Video: Xăng E10: Kiểm soát chất lượng, giải tỏa băn khoăn (Theo: VTV24).

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh những lợi ích về môi trường và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, không ít chủ xe vẫn quan tâm đến việc tìm kiếm các cửa hàng đang kinh doanh E10 cũng như kiểm tra thông tin liên quan đến chất lượng nhiên liệu.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin minh bạch hơn, Bộ Công Thương đã đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh Tôi" trên nền tảng iOS và Android. Người dùng có thể tải ứng dụng bằng cách tìm kiếm từ khóa "Quanh Tôi" trên App Store hoặc Google Play.

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Chủ phương tiện có thể phản ánh chất lượng xăng E10 ngay trên điện thoại.

Theo giới thiệu, ứng dụng được phát triển nhằm hỗ trợ tra cứu hệ thống cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, đồng thời tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh từ người tiêu dùng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

"Quanh Tôi" hoạt động như một bản đồ xăng dầu thông minh, cho phép người dùng tìm kiếm các cửa hàng xăng dầu lân cận dựa trên vị trí hiện tại.

Bên cạnh việc hiển thị vị trí cửa hàng trên bản đồ, ứng dụng còn cung cấp các thông tin như loại nhiên liệu đang kinh doanh, giá bán, dịch vụ đi kèm và tình trạng hoạt động của cửa hàng.

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Người dùng có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm theo loại nhiên liệu, dịch vụ tiện ích như ATM, rửa xe, Wi-Fi hoặc phân loại theo từng nhóm cửa hàng.

Người dùng có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm theo loại nhiên liệu, dịch vụ tiện ích như ATM, rửa xe, Wi-Fi hoặc phân loại theo từng nhóm cửa hàng. Điều này sẽ giúp chủ xe dễ dàng xác định điểm đổ nhiên liệu phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn xăng E10 đang được triển khai rộng rãi trên thị trường.

Ngoài chức năng tra cứu thông tin, ứng dụng còn cho phép người dân đánh giá, nhận xét và chia sẻ trải nghiệm tại các cửa hàng xăng dầu.

Ngoài , người dùng có thể gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan quản lý nếu phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các phản ánh có thể đi kèm hình ảnh và thông tin chi tiết để phục vụ quá trình xác minh, xử lý.

Theo Bộ Công Thương, việc đưa ứng dụng vào hoạt động không chỉ giúp người dân tiếp cận dữ liệu nhanh chóng và thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường xăng dầu thông qua sự tham gia giám sát của cộng đồng.

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