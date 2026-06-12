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Quân sự - Thế giới

Vì sao Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công Iran?

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã hủy kế hoạch tiến hành cuộc tấn công quân sự mới với quy mô lớn nhằm vào Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 11/6 tuyên bố đã hủy bỏ kế hoạch tiến hành đợt tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, viện dẫn việc Washington và Tehran đã đạt được bước đột phá trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Mỹ dọa sẽ kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran.

"Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận thật tuyệt vời về cuộc chiến với Iran", ông Trump nói. Ông chủ Nhà Trắng không đưa ra thông tin chi tiết, chỉ nói rằng ông hy vọng một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh bắt đầu từ tháng Tư sẽ được hoàn tất "trong vài ngày tới".

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP Photo/Alex Brandon.

Việc gia hạn các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn cho phép nhà chức trách có thêm thời gian để đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, vào sáng 11/6, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội, cảnh báo rằng Mỹ sẽ tiến hành đợt tấn công Iran "mạnh mẽ vào tối nay (11/6)" và sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Vài giờ sau, ông Trump bất ngờ thông báo những điểm quan trọng trong các cuộc đàm phán “đã được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được chấp thuận”.

Esmail Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết trên truyền hình nhà nước rằng nội dung thỏa thuận "gần như đã hoàn tất".

"Vấn đề là những mâu thuẫn trong lập trường của Mỹ đã gây ra sự xáo trộn cho quá trình này", ông Esmail nói vào tối 11/6.

Theo AP, một điểm bất đồng lớn trong cuộc đàm phán Mỹ - Iran là chương trình hạt nhân của Tehran. Vấn đề quan trọng khác là việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên quan trọng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
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