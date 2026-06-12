Phường Trường Long Hòa: Công ty điện Minh Đạt trúng gói thầu chiếu sáng với tỷ lệ tiết kiệm hơn 3%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trường Long Hòa đã chính thức khép lại quá trình lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường Quốc lộ 53B (Đoạn từ Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu đến ngã ba đường vào Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh). Kết quả này được ghi nhận thông qua Quyết định số 56/QĐ-PKTHTĐT do Trưởng phòng Kiên Hiệp Vinh ký ban hành vào ngày 01/6/2026. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp phường, mang ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.

Quyết định số 56/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Hiệu quả ngân sách từ tỷ lệ tiết kiệm hơn 3%

Hồ sơ mời thầu cho thấy, Gói thầu số 08 có giá dự toán được phê duyệt ở mức 4.838.172.982 đồng. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã thu hút 2 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự (E-HSDT). Bên cạnh Công ty TNHH Xây dựng điện Minh Đạt, danh sách còn có sự góp mặt của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện.

Tuy nhiên, cuộc đua song mã đã sớm ngã ngũ ngay từ bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia chỉ rõ, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện không đáp ứng được các tiêu chuẩn tiên quyết về năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Cụ thể, nhà thầu này chỉ xuất trình được tài liệu chứng minh giá trị hợp đồng tương tự đạt khoảng 1,68 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu tối thiểu là xấp xỉ 2,41 tỷ đồng được quy định tại Quyết định số 51/QĐ-PKTHTĐT ngày 05/5/2026. Thêm vào đó, việc thiếu tính đồng bộ trong tài liệu giáp lai đã khiến đối thủ duy nhất bị loại.

Trở thành nhà thầu duy nhất tiến vào vòng mở hồ sơ tài chính, Công ty TNHH Xây dựng điện Minh Đạt đã đưa ra mức giá đề nghị trúng thầu là 4.686.797.188 đồng. Khi đặt lên bàn cân đối chiếu, mức giá này đã giúp nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm được 151.375.794 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá đạt khoảng 3,12%.

Năng lực của Điện Minh Đạt

Theo dữ liệu phân tích hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Xây dựng điện Minh Đạt (MSDN: vn2100619679), được thành lập năm 2017. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại ấp Trì Phong, xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long, người đại diện pháp luật là Ngô Tấn Tài, lĩnh vực hoạt động là thi công xây lắp điện và hàng hóa.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến ngày 10/6/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 70 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 36 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 83.431.148.375 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 17.176.316.502 đồng, với vai trò liên danh: 66.254.831.873 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 85.91%.

Giai đoạn 2025 nhà thầu này cũng đã trúng một số gói có giá trị lớn tại nhiều chủ đầu tư. Cụ thể: Gói thầu số 121: Xây dựng 5 công trình điện, tại Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh, trị giá 9.882.436.386 đồng, trúng tháng 12/2025; Gói thầu số 28: Thi công lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại Ban Quản lý dự án khu vực Càng Long, trị giá 7.047.842.570 đồng, trúng tháng 11/2025; Gói thầu số 09: Thi công Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường số 1, Khu kinh tế Định An và tuyến Quốc lộ 53 thuộc địa bàn thị xã Duyên Hải tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Trà Vinh, trị giá 10.545.512.832 đồng, trúng tháng 08/2025

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về bức tranh tổng thể của các gói thầu xây lắp cấp cơ sở, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhìn nhận: Việc lựa chọn được một nhà thầu có năng lực thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời tiết kiệm được hơn 3% ngân sách là kết quả tích cực, đáp ứng đúng tinh thần của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, mức giảm giá tốt phải luôn đi kèm với sự cam kết tuyệt đối về chất lượng vật tư và tiến độ thi công. Gói thầu số 08 áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện chỉ trong vòng 90 ngày. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trường Long Hòa phải phát huy tối đa vai trò giám sát hiện trường, nghiệm thu chặt chẽ từng hạng mục chiếu sáng để đảm bảo công trình khi đưa vào vận hành đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, tránh tình trạng "rẻ nhưng kém bền".

Đồng tình với quan điểm trên, Luật sư Nguyễn Thị Hương bổ sung thêm góc nhìn pháp lý: "Hành lang pháp lý về đầu tư công giai đoạn 2025 - 2026, thông qua việc áp dụng Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đã tạo ra một "màng lọc" vô cùng khắt khe. Việc đối thủ của đơn vị trúng thầu bị loại vì không đáp ứng kinh nghiệm hợp đồng tương tự cho thấy tổ chuyên gia đã làm việc khách quan, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí tiên quyết trong hồ sơ mời thầu. Sự cạnh tranh trong đấu thầu không chỉ nằm ở con số giá trị cuối cùng, mà trước hết phải nằm ở sự minh bạch, sòng phẳng ngay từ vòng xét duyệt năng lực kỹ thuật".

Dư luận và người dân địa phương có quyền kỳ vọng rằng, với bề dày kinh nghiệm thi công hàng chục gói thầu lớn nhỏ và năng lực đã được chứng minh, Công ty TNHH Xây dựng điện Minh Đạt sẽ hoàn thành dự án chiếu sáng tuyến Quốc lộ 53B đúng tiến độ, mang lại ánh sáng an toàn cho khu vực phường Trường Long Hòa.