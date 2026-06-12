Đường ĐN12 xã Dương Minh Châu: Chào giá "chạm trần", gói thầu tiết kiệm hơn 32 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/05/2026, ông Phạm Minh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dương Minh Châu đã ký Quyết định số 79/QĐ-BQL phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Đường ĐN12. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích xuất hoàn toàn từ ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu và ngân sách xã).

Trọng tâm của dự án này nằm ở Gói thầu Xây lắp và Đảm bảo an toàn giao thông. Với giá dự toán được duyệt là 2.831.145.007 đồng, gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Chỉ đúng một tuần sau đó, vào ngày 11/05/2026, Chủ đầu tư tiếp tục ban hành Quyết định số 107/QĐ-BQL phê duyệt hồ sơ mời thầu, chính thức phát đi thông báo mời thầu tìm kiếm nhà thầu đủ năng lực.

Biên bản mở thầu lúc 08:29 ngày 20/05/2026 ghi nhận có hai đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Hùng Hùng Huy và Công ty TNHH Thông Thuận Phát. Điểm đáng bàn luận nhất lại nằm ở chiến lược bỏ giá của các nhà thầu.

Công ty TNHH Thông Thuận Phát mang đến một mức giá dự thầu khiến nhiều chuyên gia trong ngành không khỏi ngạc nhiên: 2.830.000.000 đồng. So chiếu với giá gói thầu ban đầu là 2.831.145.007 đồng, doanh nghiệp này chỉ giảm giá xấp xỉ 1 triệu đồng, hoàn toàn không có thư giảm giá đi kèm. Việc một nhà thầu tốn chi phí, nhân lực để lập hồ sơ dự thầu, đóng tiền bảo lãnh nhưng lại chào mức giá gần như "chạm trần" dự toán trong một gói thầu xây lắp là một hiện tượng lạ. Bởi lẽ, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, việc không đưa ra biên độ giảm giá nào đồng nghĩa với việc nhà thầu tự tước đi cơ hội chiến thắng của chính mình.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Hùng Hùng Huy chào giá dự thầu ở mức 2.799.000.000 đồng. Cũng tương tự đối thủ, Công ty TNHH Hùng Hùng Huy không đề xuất thêm bất kỳ tỷ lệ giảm giá nào. Dù vậy, với việc bỏ giá thấp hơn mức "chạm trần" của Công ty TNHH Thông Thuận Phát, Công ty TNHH Hùng Hùng Huy nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trên bàn cân tài chính.

Tỷ lệ ngân sách tiết kiệm "nhỏ giọt"

Quá trình thẩm định hồ sơ dự thầu sau đó được Chủ đầu tư giao cho Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam thực hiện. Theo Báo cáo đánh giá hoàn thành ngày 29/05/2026, tổ chuyên gia kết luận cả hai nhà thầu đều vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật một cách dễ dàng. Lúc này, yếu tố giá cả trở thành tiêu chí phân định thắng thua duy nhất.

Đúng như dự đoán, mức giá 2.799.000.000 đồng đã giúp Công ty TNHH Hùng Hùng Huy đứng ở vị trí xếp hạng một. Đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Thông Thuận Phát xếp hạng hai và bị loại. Trên cơ sở báo cáo này, ngày 02/06/2026, ông Phạm Minh Tùng đã chính thức ký Quyết định số 157/QĐ-BQL phê duyệt Công ty TNHH Hùng Hùng Huy là đơn vị trúng thầu.

Quyết định số 157/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Góc nhìn chuyên gia

Xét về mặt hình thức, toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu từ khâu đăng tải thông báo, mở thầu, chấm thầu đến phê duyệt kết quả đều được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dương Minh Châu thực hiện tuần tự trên hệ thống. Việc Công ty TNHH Hùng Hùng Huy trúng thầu khi đáp ứng đủ năng lực kỹ thuật và có giá chào thấp hơn đối thủ là hoàn toàn hợp lệ. Với giá trị gói thầu 2.831.145.007 đồng, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước đạt 32.145.007 đồng, tương ứng 1,13%.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm dưới 2% đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ và vừa thường là một chỉ dấu cho thấy môi trường cạnh tranh chưa thực sự lý tưởng. Việc nhà thầu trúng thầu hợp lệ không đồng nghĩa với việc Chủ đầu tư đã làm tốt nhất vai trò quản lý vốn của mình. Chuyên gia nhận định, khi các đối thủ cạnh tranh tham dự thầu một cách mờ nhạt, bỏ giá chiếu lệ, thì tỷ lệ giảm giá của gói thầu sẽ luôn ở mức thấp. Điều này đòi hỏi người đứng đầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách, trực tiếp là các Chủ đầu tư cấp cơ sở, phải nhìn nhận lại công tác khảo sát, lập và thẩm định giá dự toán ban đầu, đảm bảo mức giá đưa ra thực sự sát với nhịp đập của thị trường.