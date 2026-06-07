[INFOGAPHIC] Cẩm nang bỏ túi cho người dùng khi sử dụng xăng sinh học E10

Bộ Công Thương đã chính thức phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.
Bộ Công Thương đã chính thức phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.
Từ game kinh dị, bóng đá đến MMORPG quy mô lớn, tháng 6/2026 hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt siêu phẩm mobile mới trên Android và iOS.
AI ngày càng thông minh và hữu ích, nhưng các chuyên gia cảnh báo người dùng không nên xem câu trả lời từ chatbot là nguồn thông tin tuyệt đối đáng tin cậy.
Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.
Bộ đôi SUV Hybrid Kia New Sportage và New Sorento khẳng định vai trò chiến lược của Thaco Auto trong việc mang đến những giải pháp di chuyển xanh, thông minh.
Chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12 cửa cánh chim xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.
Các hình thức lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Nhiều người dùng smartphone không ngờ rằng chiếc ốp lưng quen thuộc có thể làm máy nóng hơn, hao pin nhanh hơn và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.
Ngoài việc giá bán giảm mạnh tay thêm 60 triệu đồng, mẫu xe SUV Mazda CX-5 còn lần đầu tiên cho phép khách hàng tùy chọn cá nhân hóa sắc màu nội thất.
Subaru Levorg Layback S:HEV 2026 vừa ra mắt Nhật Bản được trang bị hệ truyền động hybrid mới, phần đầu xe thiết kế lại nhưng bị cắt một chi tiết đặc trưng.
Nhiều người dùng Zalo thường xuyên gặp lỗi gọi thoại, video bị giật lag hoặc mất tiếng. Chỉ vài thao tác đơn giản có thể giúp cuộc gọi ổn định hơn.
Kia Tasman mới về Việt Nam sở hữu diện mạo lạ mắt, nội thất mang hơi hướng SUV. Xe nhắm đến tệp khách hàng cần một chiếc bán tải khác biệt so truyền thống.
Lợi dụng công nghệ AI và Deepfake, các đối tượng lừa đảo đang giả mạo hình ảnh, giọng nói người thân, cán bộ cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) bất ngờ xuất hiện trong khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khiến hoạt động khai thác bay bị gián đoạn.
Chỉ từ khoảng 200.000 đồng, người dùng đã có thể sở hữu combo củ sạc và cáp sạc nhanh nhỏ gọn, tương thích tốt với cả iPhone lẫn Android.
Mẫu xe Toyota GR86 2027 mới vẫn chưa được tăng công suất động cơ, nhưng một số tinh chỉnh có thể giúp mỗi lần cầm lái mẫu xe này trở nên thú vị hơn.
Dell XPS 13 thế hệ mới gây chú ý với độ mỏng chỉ 12,7mm, trọng lượng 1kg, màn hình cảm ứng 2,5K 120Hz cùng thời lượng pin lên đến 17 giờ.
Hugging Face vừa trình làng robot hình người giá chưa tới 3.000 USD với toàn bộ thiết kế mã nguồn mở, hứa hẹn thay đổi cuộc đua robot toàn cầu.
Mercedes-Benz vừa mở đặt hàng trước mẫu SUV điện hoàn toàn mới GLC tại Trung Quốc vào 5/6/2026, xe co giá khởi điểm 349.000 nhân dân tệ (khoảng 1,35 tỷ đồng).
Mitsubishi vừa cho ra mắt Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026, đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa.