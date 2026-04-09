Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Trúng thầu sát giá và nỗi lo an toàn thực phẩm [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 100%. Một con số phản ánh sự thiếu vắng tính cạnh tranh và áp lực lên chất lượng bữa ăn của học sinh.

Hải Đăng

Tiếp tục vệt bài về Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội, PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống ghi nhận những nghịch lý về hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Theo kết quả phân tích từ thông tin các gói thầu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 100%. Đây là con số "biết nói", cho thấy giá trúng thầu thường xuyên bằng giá dự toán ban đầu.

Tại hàng loạt trường học, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng. Điển hình:

  • 02 gói thầu năm 2025 tại Trường Tiểu học Nội Duệ với tổng giá trúng thầu 2.553.600.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0%.
  • 02 gói thầu năm 2025 tại Trường tiểu học Cổ Nhuế 2B với tổng giá trúng 14.428.890.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0%.
  • Tại Trường Tiểu học Yên Xá, Quyết định số 297/QĐ-THYX do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoàng Hải ký ngày 31/12/2025 phê duyệt trúng thầu gói "Cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú 5 tháng đầu năm 2026" với giá 3.951.500.000 đồng, trùng khớp 100% với giá dự toán được duyệt.
Quyết định số 297/QĐ-THYX do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoàng Hải ký ngày 31/12/2025. Nguồn MSC

Việc trúng thầu sát giá tuyệt đối, thậm chí "không lẻ một đồng" thường xảy ra khi áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" theo Điều 84 và 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Dưới góc độ kinh tế, khi không có sự cạnh tranh trực tiếp giữa các nhà thầu, áp lực giảm giá để tiết kiệm ngân sách bị triệt tiêu. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc hiệu quả kinh tế quy định tại Luật Đấu thầu 2023."

Bên cạnh câu chuyện ngân sách, vấn đề cốt yếu nhất chính là chất lượng thực phẩm. Theo hồ sơ thầu, các hợp đồng này thường được thực hiện theo đơn giá cố định. Trong bối cảnh giá thực phẩm biến động, khi nhà thầu trúng thầu sát nút giá dự toán mà không qua cạnh tranh, ai sẽ đảm bảo chất lượng bữa ăn không bị cắt xén?

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 sửa đổi bởi Luật số 28/2018/QH14, Luật Thanh tra 2025 và các Nghị định hướng dẫn như 15/2018/NĐ-CP, trách nhiệm kiểm soát chất lượng thực phẩm tại trường học thuộc về các bên liên quan:

  • Nhà thầu: Phải đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến theo tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000.
  • Chủ đầu tư (Nhà trường): Theo Quyết định phê duyệt tại Trường Tiểu học Phú Lâm 2 hay Trường tiểu học Quất Động, Ban mua sắm và Hiệu trưởng có trách nhiệm thi hành và giám sát trực tiếp việc cung cấp suất ăn.

Chuyên gia ATTP Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: "Để kiểm soát chất lượng thực phẩm trong các gói thầu 'đặc biệt', nhà trường cần thiết lập cơ chế giám sát 3 bên: Đại diện phụ huynh, Nhà trường và Cơ quan y tế địa phương. Việc kiểm soát phải thực hiện từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào mỗi sáng sớm, thay vì chỉ kiểm tra mẫu thức ăn đã chế biến. Nếu nhà thầu không chứng minh được chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản về vi phạm chất lượng."

Tuy nhiên, với một nhà thầu "thân quen" đã trúng 100% số gói thầu như Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội, liệu các Hiệu trưởng có đủ quyết liệt trong công tác giám sát?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Đấu thầu suất ăn học đường: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ YÊU CẦU HIỆU QUẢ KINH TẾ

Tại Điều 85 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định chặt chẽ để đảm bảo không thất thoát ngân sách:

1. Lập phương án (Khoản 2, Điều 85): Chủ đầu tư lập phương án lựa chọn nhà thầu, trong đó phải nêu rõ: Lý do không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác; Giá gói thầu; Nhà thầu được đề nghị lựa chọn và lý do lựa chọn.

2. Thẩm định phương án (Khoản 3, Điều 85): Phương án phải được tổ chức thẩm định đánh giá chi tiết. Trong đó, tiêu chí "Hiệu quả kinh tế" là bắt buộc.

3. Nghịch lý về giá: Nếu giá trúng thầu thường xuyên bằng hoặc cao hơn giá dự toán (tỷ lệ trúng thầu 100% như tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội), Chủ đầu tư và đơn vị thẩm định phải giải trình rõ việc thương thảo giá đã được thực hiện như thế nào để tối ưu hóa nguồn thu dịch vụ tiền ăn bán trú của học sinh.

Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Kỷ lục "bất bại" và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Với 149 gói thầu tham gia và trúng thầu tuyệt đối 149 gói, đạt tỷ lệ 100%, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội đang xác lập một kỷ lục khó tin trong lĩnh vực suất ăn học đường.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội (MST: 0110289514), có trụ sở chính tại TP Hà Nội. Doanh nghiệp này do ông Vũ Huy Hà giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Dù đăng ký đa ngành nghề, từ chế biến thủy sản đến xây dựng, nhưng "mỏ vàng" thực sự của doanh nghiệp lại nằm ở mảng cung cấp suất ăn bán trú trường học.

Tính đến tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 149 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng thầu cả 149 gói, không trượt bất kỳ lần nào. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng: 506.387.555.000 đồng. Điều đặc biệt, 100% các gói thầu này được thực hiện với vai trò độc lập, cho thấy sự tự tin tuyệt đối của nhà thầu trên "sân chơi" cung cấp thực phẩm học đường.

Công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng 149/149 gói thầu, hơn 500 tỷ

Một công ty mới thành lập chưa lâu nhưng đã trúng toàn bộ 149 gói thầu suất ăn học đường với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, gây chú ý về mức độ cạnh tranh.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội đang là một trong những đơn vị cung cấp suất ăn học đường quy mô lớn tại khu vực phía Bắc, với số lượng gói thầu trúng tuyệt đối.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội (mã số doanh nghiệp: 0110289514), được thành lập từ ngày 17/3/2023. Tên người đại diện pháp luật là Vũ Huy Hà. Công ty có địa chỉ tại Tầng 1, NO19 - LK 777 - LK 27,28, phố Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Suất ăn Công nghiệp HN cung cấp thực phẩm cho trường nào ở Bắc Ninh?

Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội trúng nhiều gói thầu tiền tỷ ở các trường học tại Bắc Ninh.

Thông tin liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh, tuồn vào chợ và cả bếp ăn trường học, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội thông qua việc ký hợp đồng cung ứng thịt với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội và một số doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí phát đi, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội tự nhận "là một doanh nghiệp làm ăn chân chính", và công ty cũng là "nạn nhân" của hành vi gian dối trong cung ứng thực phẩm…

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.