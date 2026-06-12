Vĩnh Long: Gói thầu tại xã An Trường thu hút bốn nhà thầu cạnh tranh, tiết kiệm 3,56%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Trường tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 61/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 07: Thi công Đường nội bộ và Hệ thống thoát nước Chợ xã An Trường thuộc dự án Đường nội bộ và Hệ thống thoát nước Chợ xã An Trường. Đây là bước đi mang tính quyết định nhằm cụ thể hóa chủ trương nâng cấp hạ tầng thương mại nông thôn, giải quyết triệt để bài toán đồng bộ giao thông nội bộ và cải thiện căn bản vệ sinh môi trường tại khu vực giao thương trọng điểm của xã.

Quyết định số 61/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu số 07 có giá gói thầu được xác định tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 4.329.542.787 đồng. Hình thức tổ chức là chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (vốn cân đối ngân sách địa phương). Sau các bước mở thầu, thẩm định và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), đơn vị trúng thầu được phê duyệt là Liên danh Thi công Đường nội bộ và Hệ thống thoát nước Chợ xã An Trường, bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Miền Tây TV và Công ty TNHH một thành viên SX & TM Thương Phát.

Giá trúng thầu chính thức được công bố là 4.175.018.213 đồng, so với giá trần của gói thầu, giá trị tiết kiệm trực tiếp cho công quỹ nhà nước đạt 154.524.574 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 3,56%. Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 360 ngày với hình thức hợp đồng trọn gói.

Cuộc cạnh tranh sòng phẳng và bài toán lọc năng lực nhà thầu

Theo biên bản mở thầu ngày 10/04/2026, Gói thầu số 07 thu hút tới bốn nhà thầu độc lập và liên danh nộp hồ sơ dự thầu. Các đơn vị tham gia bao gồm: Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Ngọc Minh, Liên danh Gói thầu số 07, Liên danh Huỳnh Anh Lợi Phát và Liên danh Miền Tây TV - Thương Phát.

Quá trình bóc tách và đánh giá chi tiết E-HSDT của tổ chuyên gia được thực hiện qua nhiều bước rà soát khắt khe về năng lực hành chính, năng lực kỹ thuật và cuối cùng là tài chính. Kết quả cho thấy, cuộc thầu đã có sự phân hóa rõ rệt dựa trên mức độ chuẩn bị hồ sơ của các doanh nghiệp. Cụ thể, Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Ngọc Minh và Liên danh Gói thầu số 07 đã không thể vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật do các đề xuất biện pháp thi công hoặc chứng minh năng lực nhân sự, thiết bị không đáp ứng các tiêu chuẩn chi tiết quy định tại E-HSMT.

Đối với Liên danh Huỳnh Anh Lợi Phát, đơn vị này đã chứng minh được năng lực kỹ thuật và được đưa vào vòng xếp hạng tài chính. Tuy nhiên, do giải pháp tối ưu giá chưa bằng Liên danh Miền Tây TV - Thương Phát nên Liên danh Huỳnh Anh Lợi Phát ngậm ngùi xếp hạng hai và không được đề nghị trúng thầu. Việc ba nhà thầu bị loại dựa trên các căn cứ định lượng rõ ràng từ báo cáo tổng hợp của đơn vị tư vấn đánh giá cho thấy tính nghiêm túc, khách quan của chủ đầu tư, bảo đảm nhà thầu trúng thầu phải là đơn vị có giải pháp tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.

Năng lực liên danh nhà thầu

Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Miền Tây TV (mã số doanh nghiệp: 2100651552) được thành lập 2019, có trụ sở tại số 781, Quốc lộ 53, ấp Đùng Đình, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp hoạt động đa ngành, trong đó thế mạnh cốt lõi tập trung vào lĩnh vực hàng hóa và xây lắp dân dụng, giao thông.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến đầu tháng 06/2026, Doanh nghiệp này từng tham gia khoảng 21 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 32.523.993.632 đồng (trong đó, với vai trò độc lập: 7.578.559.475 đồng, với vai trò liên danh: 24.945.434.157 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 96.35%

Thành viên liên danh còn lại là Công ty TNHH một thành viên SX & TM Thương Phát (mã số thuế: 2100449554), có địa chỉ tại số 8 Phú Hòa, Phường Trà Vinh, Vĩnh Long, được thành lập năm 2011, tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2016, người đại diện pháp luật là ông Võ Thanh Thương. Trong lịch sử đấu thầu tính đến đầu tháng 06/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 62 gói thầu, trong đó trúng 41 gói, trượt 19 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 170.263.719.832 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 54.459.305.217 đồng, với vai trò liên danh: 115.804.414.615 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 92.86%.

Góc nhìn chuyên gia về tối ưu hóa dòng vốn ngân sách

Bình luận về cấu trúc vận hành của gói thầu xây lắp tại xã An Trường, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng, việc một dự án cấp cơ sở thu hút được bốn nhà thầu tham dự là minh chứng cho thấy hiệu quả trực diện của việc chuyển đổi số trong đầu tư công. Khi các thông tin được minh bạch hóa theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, chủ đầu tư đã thể hiện tốt trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý và nhân dân, không để xảy ra các biểu hiện thầu độc diễn hay chỉ định thầu thiếu căn cứ.

Đồng quan điểm, chuyên gia đầu tư công Nguyễn Quốc Vũ phân tích, con số tiết kiệm xấp xỉ 3,56%, tương đương khoảng 154 triệu đồng, đối với một xã nông thôn là nguồn lực không hề nhỏ. Khoảng chi phí tiết kiệm này có thể được tái phân bổ cho các hạng mục an sinh xã hội khác tại địa phương. Sự cạnh tranh lành mạnh này cần được khuyến khích và nhân rộng tại các gói thầu xây lắp khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm bảo đảm mỗi đồng vốn từ ngân sách nhà nước chi ra đều mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho cộng đồng.

Dự án Đường nội bộ và Hệ thống thoát nước Chợ xã An Trường khi hoàn thành không chỉ giúp thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông kinh tế của xã mà còn thúc đẩy hoạt động giao thương, nâng cao đời sống của người dân. Sự thành công của gói thầu số 07 về cả mặt tiến độ hành chính lẫn tính cạnh tranh kinh tế đang đặt ra những kỳ vọng lớn cho giai đoạn thi công thực địa sắp tới.