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Quân sự - Thế giới

Ông Trump dọa sẽ 'kiểm soát hoàn toàn' ngành công nghiệp dầu mỏ Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran và giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 11/6 cảnh báo rằng Mỹ sẽ phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran và giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước đẩy Trung Đông đến gần hơn tới việc tái bùng nổ một cuộc chiến toàn diện.

"Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran tối nay và sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran", ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 11/6, đề cập khả năng chiếm đảo Kharg chiến lược của Iran "trong tương lai không xa".

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Ưu tiên của tôi luôn là chiếm đảo Kharg”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 11/6.

Được biết, đảo Kharg - nằm ở phía bên kia Vịnh Ba Tư, đối diện với các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Ả Rập Xê Út - được xem là "trái tim" của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran, nơi 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này đi qua.

Những lời đe dọa mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc chiến vẫn bế tắc. Ông Trump bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán bị đình trệ, cảnh báo hồi đầu tuần rằng Tehran sẽ "phải trả giá" vì mất quá nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/6 tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Mỹ đã "làm cho thỏa thuận ngừng bắn trở nên vô nghĩa". Tuy nhiên, Iran không nói rõ là họ sẽ từ bỏ thỏa thuận này.

Việc Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz trong nhiều tháng đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu tăng cao và khiến thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác trở nên đắt đỏ hơn ở nhiều khu vực.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV

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