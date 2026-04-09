Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh "vượt rào" vào bếp ăn học đường: Cơn ác mộng có thật [Kỳ 1]

Hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh, thực phẩm hết hạn dùng và những bếp ăn đầy côn trùng đã bị cơ quan chức năng phanh phui, gióng lên hồi chuông báo động về đạo đức kinh doanh thực phẩm học đường.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đầu năm 2026, dư luận xã hội rúng động trước loạt vụ việc thực phẩm bẩn "lọt lưới" vào các bếp ăn trường học tại Hà Nội và TP HCM. Đây không chỉ là những vi phạm hành chính đơn thuần mà là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của thế hệ tương lai vì lợi ích kinh tế bất chính.

Đường dây 300 tấn thịt lợn bệnh và "vòi bạch tuộc" vào trường học

Vụ việc gây chấn động nhất là đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội triệt phá vào cuối tháng 3/2026. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, các nghi phạm đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt không đảm bảo an toàn.

Túi thịt của Công ty Cường Phát được Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp vào trường học. Ảnh Dân Việt

Điều đáng phẫn nộ là một lượng lớn thịt lợn này đã được bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát để cung cấp vào bếp ăn của nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô. Sự việc chỉ bị phanh phui khi cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án và 8 bị can liên quan vào ngày 29/3/2026. Theo tìm hiểu của PV, một đơn vị trung gian là Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, đơn vị cung cấp suất ăn cho khoảng 90 trường học, cũng đã thừa nhận có ký hợp đồng lấy nguồn thịt từ Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Dù đại diện doanh nghiệp này khẳng định lô hàng nhập không trực tiếp từ cơ sở bị xử lý, nhưng nguy cơ hàng nghìn học sinh tại các trường như Tiểu học Hồng Vân, Tiểu học Chu Văn An đã tiêu thụ sản phẩm nhiễm bệnh là hoàn toàn có cơ sở.

Cận cảnh sự cẩu thả kinh hoàng tại Công ty Nhật Anh

Không dừng lại ở việc nhập nguyên liệu bẩn, quy trình chế biến suất ăn tại một số đơn vị cũng khiến dư luận bàng hoàng. Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống từ kết quả kiểm tra của Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp cùng Sở Y tế thành phố Hà Nội cho thấy những vi phạm nghiêm trọng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh.

Tại các bếp ăn phục vụ học sinh xã Mỹ Đức, TP Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện đơn vị này sử dụng xe máy, thậm chí là xe bò cải tiến để vận chuyển suất ăn mà không hề có dụng cụ bảo quản, thực phẩm thiếu tem nhãn. Kinh hoàng hơn, khu vực bếp nấu không được cấp phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thiết kế gây ô nhiễm chéo, cống thoát nước hở và đầy côn trùng. Nhân viên trực tiếp chế biến không sử dụng găng tay và hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đều là hồ sơ khống. Đơn vị này đã bị xử phạt 40 triệu đồng và đình chỉ hoạt động để điều tra trách nhiệm.

Tại TP HCM: Nghi vấn thịt hết hạn trong suất ăn bán trú

Tình hình tại phương Nam cũng không kém phần căng thẳng. Đầu tháng 2/2026, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã phải thành lập đoàn kiểm tra xác minh việc Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) sử dụng thực phẩm nghi quá hạn sử dụng để sản xuất suất ăn bán trú tại xã Hiệp Phước, TP HCM.

Dù Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho biết trong năm 2025 đã kiểm tra 39 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và chưa phát hiện vi phạm, nhưng thực tế tại cấp xã, phường lại ghi nhận 45 trường hợp vi phạm trong các cơ sở giáo dục, xử phạt 8 trường hợp với số tiền 62 triệu đồng. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn trong hiệu quả giám sát giữa các cấp quản lý.

Bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, nhấn mạnh: “Đây không phải là giết người bằng dao, mà là sự nguy hiểm âm thầm, kéo dài qua nhiều thế hệ”. Những "khe hở" từ lòng tham của người nuôi, sự gian dối của doanh nghiệp cung ứng đến sự lỏng lẻo trong giám sát của nhà trường đang trực tiếp đe dọa sức khỏe của hàng triệu học sinh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Suất ăn học đường: "bóng ma" trách nhiệm: Khi nhà trường chỉ đặt niềm tin vào giấy tờ

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG CUNG ỨNG THỰC PHẨM

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định tại Điều 16 về các hành vi bị cấm:

Khoản 4. Gian lận: Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích kinh tế hoặc lợi ích khác.

Khoản 5. Cản trở: Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm dẫn đến nguy cơ gây hại cho sức khỏe, tính mạng con người.

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 quy định tại Điều 5:

* Khoản 2: Cấm sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm.

* Khoản 5: Cấm cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn cho các bếp ăn tập thể, cơ sở giáo dục.

Nghị định 214/2025/NĐ-CP (Hướng dẫn Luật Đấu thầu):

* Quy định về việc đình chỉ tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 đến 05 năm đối với nhà thầu có hành vi gian lận hồ sơ năng lực hoặc vi phạm nghiêm trọng các cam kết về chất lượng hàng hóa trong hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp.

Lưu ý của Luật sư: Theo quy định hiện hành, nếu hành vi cung cấp thực phẩm bẩn gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người (đặc biệt là trẻ em), doanh nghiệp và cá nhân liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Bộ luật Hình sự.

Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Trúng thầu sát giá và nỗi lo an toàn thực phẩm [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 100%. Một con số phản ánh sự thiếu vắng tính cạnh tranh và áp lực lên chất lượng bữa ăn của học sinh.

Tiếp tục vệt bài về Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội, PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống ghi nhận những nghịch lý về hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Theo kết quả phân tích từ thông tin các gói thầu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 100%. Đây là con số "biết nói", cho thấy giá trúng thầu thường xuyên bằng giá dự toán ban đầu.

Tại hàng loạt trường học, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng. Điển hình:

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

Những khay cơm "lèo tèo" hoặc kém “chất” và nỗi lo từ phụ huynh

Từ năm học 2024 – 2025 đến nay, mức thu suất ăn bán trú tại TP HCM không còn được quy định trần không quá 32.000 - 35.000 đồng/ngày mà Tiền ăn bán trú của học sinh sẽ do nhà trường thỏa thuận với phụ huynh theo thực tế. Qua khảo sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy qua 2 năm triển khai, các trường đang áp dụng mức thu dao động tùy theo cấp học và khu vực. Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phường Tân Thới Hiệp), mức thu cho suất ăn trưa bán trú ghi nhận là 35.000 đồng/học sinh/ngày. Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, mức thu này cũng ở ngưỡng 35.000 đồng, xê dịch vào phía trung tâm thì mức thu ở một số trường có điều chỉnh tăng như: Trường Tiểu học Trương Văn Thành (phường Tăng Nhơn Phú) điều chỉnh mức thu suất ăn bán trú trong năm 2026 là 36.000 đồng/học sinh/ngày; hay như Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) mức thu là 38.000 đồng, hoặc nhiều nơi con số này đã lên đến 40.000 đồng

Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Kỷ lục "bất bại" và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Với 149 gói thầu tham gia và trúng thầu tuyệt đối 149 gói, đạt tỷ lệ 100%, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội đang xác lập một kỷ lục khó tin trong lĩnh vực suất ăn học đường.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội (MST: 0110289514), có trụ sở chính tại TP Hà Nội. Doanh nghiệp này do ông Vũ Huy Hà giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Dù đăng ký đa ngành nghề, từ chế biến thủy sản đến xây dựng, nhưng "mỏ vàng" thực sự của doanh nghiệp lại nằm ở mảng cung cấp suất ăn bán trú trường học.

Tính đến tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 149 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng thầu cả 149 gói, không trượt bất kỳ lần nào. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng: 506.387.555.000 đồng. Điều đặc biệt, 100% các gói thầu này được thực hiện với vai trò độc lập, cho thấy sự tự tin tuyệt đối của nhà thầu trên "sân chơi" cung cấp thực phẩm học đường.

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

