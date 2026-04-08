Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Kỷ lục "bất bại" và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội (MST: 0110289514), có trụ sở chính tại TP Hà Nội. Doanh nghiệp này do ông Vũ Huy Hà giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Dù đăng ký đa ngành nghề, từ chế biến thủy sản đến xây dựng, nhưng "mỏ vàng" thực sự của doanh nghiệp lại nằm ở mảng cung cấp suất ăn bán trú trường học.

Tính đến tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 149 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng thầu cả 149 gói, không trượt bất kỳ lần nào. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng: 506.387.555.000 đồng. Điều đặc biệt, 100% các gói thầu này được thực hiện với vai trò độc lập, cho thấy sự tự tin tuyệt đối của nhà thầu trên "sân chơi" cung cấp thực phẩm học đường.

Quyết định số 35/QĐ-THND, ngày 7/2/2026 của Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Thường Tín. Nguồn MSC

Điểm nhấn đáng chú ý là sự "phủ sóng" dày đặc của doanh nghiệp này tại các trường học trên địa bàn TP Hà Nội trong năm 2025 và 2026, đặc biệt là sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội. Theo hồ sơ PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống có được, chỉ trong tháng 02/2026, hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã gọi tên doanh nghiệp này:

Ngày 13/02/2026, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quất Động Tạ Thị Hạnh ký Quyết định số 21/QĐ-THQĐ phê duyệt nhà thầu trúng gói thầu hỗ trợ bữa ăn bán trú trị giá 821.250.000 đồng.

Cùng ngày 13/02/2026, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi phê duyệt trúng thầu gói 810.300.000 đồng.

Trường Tiểu học Nghiêm Xuyên phê duyệt gói 413.910.000 đồng.

Trường tiểu học Dũng Tiến phê duyệt gói 1.053.000.000 đồng theo Quyết định số 21/QĐ-THDT do Hiệu trưởng Nguyễn Thị Sâm ký.

Cơ sở pháp lý cho các thương vụ này chủ yếu dựa trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đáng lưu ý, hầu hết các gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" quy định tại Điều 84 và Điều 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Chia sẻ về hiện tượng này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc một nhà thầu trúng 100% số gói tham gia là hiện tượng cực kỳ hiếm trong đấu thầu công. Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt chỉ áp dụng cho các gói thầu có tính chất đặc thù mà không thể áp dụng các hình thức khác. Việc áp dụng điểm n Điều 84 Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho suất ăn học đường, một lĩnh vực có tính cạnh tranh thị trường cao, cần phải được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ về nguồn gốc thực phẩm và hiệu quả kinh tế trong thương thảo hợp đồng."

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định dưới góc độ pháp lý: "Tại các địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025, chính quyền cấp huyện đã bị bãi bỏ, quyền quyết định và trách nhiệm giải trình trực tiếp thuộc về cấp xã/phường và cấp tỉnh/TP. Khi chủ đầu tư là các trường học phê duyệt kết quả theo lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt cho một đơn vị xuyên suốt nhiều năm, cần làm rõ việc thẩm định năng lực và phương án thay thế để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng theo đúng tinh thần Luật Đấu thầu 2023."

Ngoài vấn đề cạnh tranh, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến việc làm sao để kiểm soát chất lượng thực phẩm khi quy trình lựa chọn nhà thầu dường như đã được "định hướng" từ trước.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Theo quy định tại Điều 84 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt chỉ được áp dụng khi gói thầu có tính chất đặc thù mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại Luật Đấu thầu 2023. Cụ thể: 1. Gói thầu cấp bách: Nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, biên giới hoặc gói thầu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. 2. Tính chất đặc thù về kỹ thuật: Gói thầu mà nếu tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc các hình thức cạnh tranh khác sẽ không bảo đảm được tính đặc thù hoặc tính liên tục của dự án mà pháp luật đã quy định. 3. Gói thầu có một hoặc một số điều kiện đặc thù về quy trình, thủ tục, tiêu chí lựa chọn nhà thầu, điều kiện ký kết và thực hiện hợp đồng, gồm: (Điểm n khoản 4 Điều 84 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP) Gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường hoặc mua thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường cho học sinh bán trú, nội trú tại cơ sở giáo dục công lập; gói thầu cung cấp suất ăn cho vận động viên, huấn luyện viên tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao hoặc suất ăn phục vụ các đại hội thể thao trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam; mua thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp suất ăn cho vận động viên, huấn luyện viên tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao hoặc cho người cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện ma tuý, người bị tạm giam, tạm giữ tại các cơ sở giam giữ trong lực lượng vũ trang;

[Kỳ 2:] Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Trúng thầu sát giá và nỗi lo an toàn thực phẩm