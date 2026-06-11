Phường Phú Lâm: Gói thầu xây lắp Trường Mầm non Rạng Đông 14, tiết kiệm 0,83%

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, ngày 04/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm, TP HCM Phạm Nguyễn Trí Hòa đã ký Quyết định số 146/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Rạng Đông 14 – Cơ sở hai. Dự án sử dụng nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu, kỳ vọng mang lại hiệu quả tối ưu về chi phí thông qua cơ chế đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại đi ngược với kỳ vọng về tính cạnh tranh.

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Rạng Đông 14 – Cơ sở hai đang tồn tại những dấu hiệu kém thu hút. Ngày 21/04/2026, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm Phạm Nguyễn Trí Hòa đã ký Quyết định số 84/QĐ-KTHTĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Trong đó, gói thầu trọng tâm mang tên "Thi công xây lắp" (TBMT: IB2600196006) có giá dự toán được phê duyệt là 3.884.874.296 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách phường. Hình thức lựa chọn nhà thầu được thống nhất là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đến ngày 08/05/2026, Quyết định số 103/QĐ-KTHTĐT tiếp tục được ban hành nhằm phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sau khi đã có báo cáo thẩm định từ đơn vị tư vấn. Động thái này chính thức mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xây dựng trên toàn quốc tham gia tranh tài. Một gói thầu có quy mô tiệm cận mức 4 tỷ đồng, được tổ chức công khai tại TP HCM chắc chắn sẽ là mục tiêu của rất nhiều doanh nghiệp xây lắp. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Căn cứ vào Biên bản mở thầu được ghi nhận trên hệ thống vào ngày 18/05/2026, khi thời điểm đóng thầu kết thúc, toàn bộ hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu được nộp lên là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng DHHOME (gọi tắt là Công ty DHHOME).

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TM Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh, ngày 04/06/2026, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm ban hành Quyết định số 146/QĐ-KTHTĐT chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty DHHOME được xướng tên trúng thầu với giá trị 3.852.554.044 đồng.

Quyết định số 146/QĐ-KTHTĐT chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Phân tích sâu vào các con số tài chính, bài toán về tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công bắt đầu bộc lộ. Với mức giá trúng thầu là 3.852.554.044 đồng so với giá dự toán ban đầu là 3.884.874.296 đồng, số tiền mà gói thầu này tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước 32.320.252 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương đương xấp xỉ 0,83%.

Công ty DHHOME có mã số doanh nghiệp 0316240431, được thành lập vào ngày 18/04/2020, địa chỉ trụ sở chính tại số 202/6/27 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP HCM, người đại diện pháp luật là Đỗ Hồng Hưng. Trong hoạt động đấu thầu tính đến đầu tháng 06/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 40 gói thầu, trong đó trúng 30 gói, trượt 10 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 29.210.847.092 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 13.554.272.355 đồng; với vai trò liên danh: 15.656.574.737 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 98.5%.

Đáng chú ý, tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phú Lâm chỉ tính riêng trong ngày 04/06/2026, doanh nghiệp này đã nhận được tới hai quyết định phê duyệt trúng thầu liên tiếp từ cơ quan này. Bên cạnh gói thầu độc lập tại Trường Mầm non Rạng Đông 14 – Cơ sở hai, doanh nghiệp này còn trúng thêm một gói thầu khác có tên "Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị", trị giá 15.656.574.737 đồng, với vai trò liên danh chính.

Góc nhìn chuyên gia:

Phân tích về khía cạnh này, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham gia về mặt hình thức không vi phạm các quy định cấm của pháp luật, nếu thủ tục đăng tải được tuân thủ đúng trình tự. Dẫu vậy, tính hiệu quả kinh tế lại là một dấu hỏi lớn. Việc thiếu vắng đối thủ sẽ làm triệt tiêu động lực cạnh tranh về giá, dẫn đến ngân sách nhà nước không được hưởng lợi tối đa. Luật sư Hương cho rằng, trong những trường hợp này, các cơ quan giám sát vẫn cần rà soát lại quá trình lập hồ sơ mời thầu, nhằm đảm bảo không có bất kỳ rào cản vô hình nào cản trở các doanh nghiệp khác tiếp cận.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu tại cơ quan chủ đầu tư. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt xấp xỉ 0,83% và liên tục xuất hiện tình trạng một nhà thầu quen mặt đi thi, chủ đầu tư cần nghiêm túc đánh giá lại quy trình khảo sát, lập dự toán và thiết kế tiêu chí đấu thầu. Theo ông Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành đã yêu cầu rất gắt gao về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, ngăn chặn triệt để tình trạng đấu thầu hình thức. Do đó, việc nâng cao năng lực mời thầu, tăng tính hấp dẫn của dự án tại phường Phú Lâm cần được thực hiện quyết liệt hơn nữa để thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp, tối ưu hóa dòng tiền đầu tư công.