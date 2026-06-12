Xã Đức Huệ: Công ty Thành Triết trúng gói thầu hơn 4,1 tỷ, tiết kiệm 1%

Hé mở gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm ở mốc thấp

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BQLDA ngày 17/4/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ Trần Đăng Khoa đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình "Đường từ nhà Mẹ VNAH (mẹ Cang) đến ĐT 818 (Điểm đầu: Kênh Út Minh Quang - Điểm cuối: ĐT 818)". Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách xã.

Trong số các gói thầu thuộc dự án, gói thầu thi công xây dựng đóng vai trò hạt nhân với giá trị lớn nhất, được ấn định ở mức 4.152.458.000 đồng (bao gồm chi phí xây lắp và dự phòng). Theo kế hoạch, gói thầu này áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện lên tới 18 tháng.

Đến ngày 6/5/2026, Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ chính thức phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng. Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của hai doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thành Triết và Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải. Mức giá dự thầu của hai đơn vị này lần lượt là 4.110.000.000 đồng và 4.141.228.636 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng do Công ty TNHH MTV Thành Triết đề xuất là 540 ngày, trong khi Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải đưa ra con số 450 ngày.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã không có sự bất ngờ. Ngày 25/5/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ tiếp tục ký Quyết định số 301/QĐ-BQLDA, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH MTV Thành Triết được xướng tên ở vị trí trúng thầu với giá 4.110.000.000 đồng. Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải ngậm ngùi dừng bước với lý do xếp hạng 2.

Quyết định số 301/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sự góp mặt của hai nhà thầu trong một gói thầu chào hàng cạnh tranh vốn dĩ là tín hiệu tích cực, thể hiện tính đối kháng trên thị trường. Thế nhưng, điều đáng suy ngẫm lại nằm ở con số tiết kiệm cuối cùng. So với giá gói thầu ban đầu là 4.152.458.000 đồng, mức giá trúng thầu của Công ty TNHH MTV Thành Triết giúp ngân sách nhà nước giảm khoảng 42,4 triệu đồng, xấp xỉ 1,02%.

Chân dung nhà thầu quen mặt Thành Triết

Công ty TNHH MTV Thành Triết (mã số doanh nghiệp 1101522653) được thành lập từ tháng 4/2012, có trụ sở đóng tại Số 105, Xã Đông Thành, Tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, do Giám đốc Trần Thị Kim Khuê làm người đại diện pháp luật.

Thống kê dữ liệu đấu thầu điện tử quốc gia tính đến tháng 06/2026 cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 17 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 3 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 30.915.581.966 đồng (Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 27.493.081.844 đồng, với vai trò liên danh khoảng 3.422.500.122 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 93.58%

Trước khi được phê duyệt trúng gói thầu tại Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ thì tháng 05/2026 nhà thầu này đã trúng gói Thi công xây dựng công trình: Láng nhựa đường Quảng Hùng tại Ban Quản lý Dự án xã Đông Thành, trị giá 4.332.234.629 đồng.

Hiệu quả dòng vốn dưới góc nhìn chuyên gia

Bình luận về câu chuyện tiết kiệm trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, bản chất của đấu thầu là tạo ra một sân chơi cạnh tranh bình đẳng để chủ đầu tư có thể lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất về kỹ thuật với chi phí hợp lý nhất. Việc một gói thầu thu hút được hai doanh nghiệp tham gia (như trường hợp của Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ) là một điểm cộng về mặt hình thức. Tuy nhiên, nếu mức giá trúng thầu lại quá sát giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm loanh quanh mốc 1%, thì tính cạnh tranh về giá chưa thực sự phát huy hiệu quả. "Cạnh tranh không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ nộp vào, mà cốt lõi phải phản ánh qua chất lượng của những bản đề xuất tài chính. Khi các nhà thầu đều chào giá bám sát trần dự toán, chủ đầu tư cần có sự nhìn nhận thấu đáo về công tác khảo sát, lập dự toán ban đầu, cũng như khâu thẩm định giá", chuyên gia Vũ phân tích.

Đồng quan điểm trên, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo ra hành lang pháp lý rất vững chắc để các chủ đầu tư tối ưu hóa nguồn ngân sách. Trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư không chỉ dừng lại ở việc làm đúng quy trình, mà còn phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế. "Sức khỏe tài chính của một dự án phụ thuộc rất lớn vào khâu lựa chọn nhà thầu. Tiết kiệm được một đồng ngân sách trong khâu xây lắp là có thêm một đồng để tái đầu tư cho các hạng mục an sinh xã hội khác. Do đó, việc các dự án đầu tư công ở cấp cơ sở chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt luôn cần được cơ quan quản lý cấp trên giám sát chéo, nhằm tránh nguy cơ lãng phí không đáng có", Luật sư Hương nhấn mạnh.