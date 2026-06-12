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Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Can Nam được chỉ định thầu gói xây lắp đường D7.1 xã Liên Hương

Phòng Kinh tế xã Liên Hương vừa chỉ định thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án đường giao thông D7.1 cho Công ty TNHH Xây dựng Can Nam với giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư hạ tầng giao thông tại nông thôn đang được triển khai mạnh mẽ nhằm đồng bộ mạng lưới đường cơ sở sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương mới. Tại địa bàn xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, dự án Đường giao thông D7.1 (tuyến Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài) đã chính thức bước vào giai đoạn triển khai xây lắp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện giao thông nội vùng.

Cụ thể, ngày 18/05/2026, Chủ tịch UBND xã Liên Hương đã ký Quyết định số 1405/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên. Để cụ thể hóa kế hoạch triển khai, ngày 22/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Hương đã ký Quyết định số 72/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án. Trong đó, Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) là hạng mục cốt lõi nhất.

Đến ngày 25/05/2026, Phòng Kinh tế xã Liên Hương tiếp tục ban hành Quyết định số 76/QĐ-PKT về việc chỉ định thầu gói số 05. Theo đó, đơn vị được lựa chọn để thực hiện công tác thi công là Công ty TNHH Xây dựng Can Nam. Giá trị chỉ định thầu được xác định là 1.222.195.016 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%). Công trình được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thi công quy định trong khoảng 150 ngày.

Xét về mặt kinh tế, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này đạt mức 0% khi mức giá thương thảo trùng khít với dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-PKT của phòng Kinh tế xã Liên Hương. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án có hạn mức quy mô nhỏ, việc giá trúng thầu sát dự toán là điều thường thấy trong hoạt động đầu tư công cấp cơ sở.

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Quyết định số 76/QĐ-PKT về việc chỉ định thầu gói số 05. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị thực hiện, Công ty TNHH Xây dựng Can Nam (mã số thuế 3401209011) là một doanh nghiệp địa phương có trụ sở đặt tại số 286 Võ Thị Sáu, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 28/07/2020, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xây lắp công trình dân dụng và giao thông. Hệ thống dữ liệu đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này có lịch sử hoạt động khá ổn định khi đã tham gia 35 gói thầu, trong đó trúng 30 gói, trượt 4 gói, 1 chưa có kết quả. Sự am hiểu địa bàn và nguồn lực sẵn có tại địa phương được xem là một lợi thế giúp nhà thầu có khả năng đảm bảo tiến độ thi công trong khung thời gian 150 ngày.

Dưới góc nhìn pháp lý, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu tại dự án này nhận được sự đồng thuận cao từ giới chuyên môn. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, các gói thầu thi công xây lắp có giá trị nằm dưới hạn mức 2.000.000.000 đồng hoàn toàn đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành. Việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu đối với các dự án quy mô nhỏ cấp xã là giải pháp hành chính tối ưu giúp tinh gọn thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu dân sinh công cộng.

Bên cạnh đó, việc triển khai dự án cũng bám sát các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính trong năm 2026. Quá trình phê duyệt và chỉ định thầu đã tuân thủ nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, đồng thời phù hợp với các hướng dẫn điều hành tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan quản lý.

Sự chuyển biến đồng bộ trong công tác đầu tư công tại các địa phương sau khi tinh gọn bộ máy hành chính đang mang lại những tín hiệu tích cực. Việc triển khai đúng trình tự, thủ tục pháp lý tại gói thầu đường giao thông D7.1 xã Liên Hương không chỉ đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác quản lý điều hành tại cơ sở.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông #Chỉ định thầu dự án cấp xã #Quy trình pháp lý đấu thầu #Dự án đường giao thông D7.1 Liên Hương #Chính sách và quy định về đấu thầu

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Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/02/2026, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà đã ký quyết định số 526/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình phụ trợ tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 14/5/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà đã đặt bút ký Quyết định số 110/QĐ-TTDVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 công trình Xây dựng bếp ăn tập thể, phòng nghỉ, khu vệ sinh, nhà bảo vệ với giá gói thầu được xác định là 1.488.583.494 đồng.

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