Đấu thầu suất ăn học đường: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu [Kỳ 3]

Sự "độc tôn" của Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội tại hàng trăm trường học đòi hỏi một cái nhìn khách quan từ các cơ quan chức năng về tính minh bạch và hiệu quả của hình thức "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự hiện diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội không chỉ gói gọn tại Hà Nội (93 gói thầu) mà còn lan rộng sang Bắc Ninh (21 gói), Hưng Yên (20 gói) và Ninh Bình (10 gói).

Trong bối cảnh hành chính năm 2026, khi cấp huyện không còn tồn tại, vai trò giám sát của UBND cấp xã (nơi quản lý trực tiếp các trường tiểu học) và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trở nên vô cùng quan trọng. Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt theo Điều 84 và 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đòi hỏi hồ sơ phương án lựa chọn nhà thầu phải cực kỳ chặt chẽ.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Tại Điều 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định quy trình thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt phải đảm bảo 'hiệu quả kinh tế'. Tuy nhiên, khi giá trúng thầu trung bình đạt 100% so với giá dự toán, các chủ đầu tư cần phải giải trình rõ: Hiệu quả kinh tế ở đâu? Việc thương thảo giá tại Điểm đ Khoản 2 Điều 85 đã được thực hiện như thế nào hay chỉ là ký duyệt trên các con số đã định sẵn?"

Về trách nhiệm ATTP, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh: "Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sức khỏe của học sinh khi xảy ra sự cố thực phẩm. Căn cứ Thông báo số 427/TB-VP của UBND TP Hà Nội, các trường phải tăng cường kiểm soát thực phẩm trong và xung quanh cổng trường. Nếu nhà thầu trúng thầu bằng hình thức đặc biệt mà chất lượng thực phẩm không đảm bảo, đó không chỉ là vi phạm hợp đồng mà còn là dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng, theo chuyên gia Phạm Tất Thắng, các bên cần thực hiện nghiêm túc các bước sau:

1. Kiểm tra nguồn gốc (Truy xuất nguồn gốc): Nhà thầu phải cung cấp hóa đơn, chứng từ chứng minh thực phẩm mua từ các cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc có chứng nhận VietGAP/GlobalGAP.

2. Giám sát quy trình: Nhà trường phải có sổ nhật ký nhập kho thực phẩm hàng ngày, ghi rõ khối lượng, tình trạng cảm quan và tên người giao nhận.

3. Lưu mẫu thức ăn: Bắt buộc lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ theo quy định của Bộ Y tế để phục vụ công tác xét nghiệm khi cần thiết.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội với tỷ lệ trúng 149/149 gói thầu là một hiện tượng cần sự lưu tâm từ các cơ quan chức năng. Liệu quy trình lựa chọn nhà thầu có thực sự vì mục tiêu chất lượng bữa ăn cho các em học sinh?

Đã đến lúc các cơ quan quản lý cần rà soát lại việc áp dụng Điểm n Điều 84, 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP tại các cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo rằng "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" chỉ được dùng cho những hoàn cảnh thực sự đặc biệt, thay vì trở thành công cụ để hợp thức hóa việc trúng thầu sát giá và thiếu cạnh tranh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.