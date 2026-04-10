Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu suất ăn học đường: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu [Kỳ 3]

Sự "độc tôn" của Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội tại hàng trăm trường học đòi hỏi một cái nhìn khách quan từ các cơ quan chức năng về tính minh bạch và hiệu quả của hình thức "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt".

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự hiện diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội không chỉ gói gọn tại Hà Nội (93 gói thầu) mà còn lan rộng sang Bắc Ninh (21 gói), Hưng Yên (20 gói) và Ninh Bình (10 gói).

Trong bối cảnh hành chính năm 2026, khi cấp huyện không còn tồn tại, vai trò giám sát của UBND cấp xã (nơi quản lý trực tiếp các trường tiểu học) và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trở nên vô cùng quan trọng. Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt theo Điều 84 và 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đòi hỏi hồ sơ phương án lựa chọn nhà thầu phải cực kỳ chặt chẽ.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Tại Điều 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định quy trình thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt phải đảm bảo 'hiệu quả kinh tế'. Tuy nhiên, khi giá trúng thầu trung bình đạt 100% so với giá dự toán, các chủ đầu tư cần phải giải trình rõ: Hiệu quả kinh tế ở đâu? Việc thương thảo giá tại Điểm đ Khoản 2 Điều 85 đã được thực hiện như thế nào hay chỉ là ký duyệt trên các con số đã định sẵn?"

Về trách nhiệm ATTP, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh: "Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sức khỏe của học sinh khi xảy ra sự cố thực phẩm. Căn cứ Thông báo số 427/TB-VP của UBND TP Hà Nội, các trường phải tăng cường kiểm soát thực phẩm trong và xung quanh cổng trường. Nếu nhà thầu trúng thầu bằng hình thức đặc biệt mà chất lượng thực phẩm không đảm bảo, đó không chỉ là vi phạm hợp đồng mà còn là dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng, theo chuyên gia Phạm Tất Thắng, các bên cần thực hiện nghiêm túc các bước sau:

1. Kiểm tra nguồn gốc (Truy xuất nguồn gốc): Nhà thầu phải cung cấp hóa đơn, chứng từ chứng minh thực phẩm mua từ các cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc có chứng nhận VietGAP/GlobalGAP.

2. Giám sát quy trình: Nhà trường phải có sổ nhật ký nhập kho thực phẩm hàng ngày, ghi rõ khối lượng, tình trạng cảm quan và tên người giao nhận.

3. Lưu mẫu thức ăn: Bắt buộc lưu mẫu thức ăn trong vòng 24 giờ theo quy định của Bộ Y tế để phục vụ công tác xét nghiệm khi cần thiết.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội với tỷ lệ trúng 149/149 gói thầu là một hiện tượng cần sự lưu tâm từ các cơ quan chức năng. Liệu quy trình lựa chọn nhà thầu có thực sự vì mục tiêu chất lượng bữa ăn cho các em học sinh?

Đã đến lúc các cơ quan quản lý cần rà soát lại việc áp dụng Điểm n Điều 84, 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP tại các cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo rằng "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" chỉ được dùng cho những hoàn cảnh thực sự đặc biệt, thay vì trở thành công cụ để hợp thức hóa việc trúng thầu sát giá và thiếu cạnh tranh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN

Căn cứ Luật Đấu thầu 2023Thông tư số 79/2025/TT-BTC, việc công khai và chịu trách nhiệm trong đấu thầu được quy định như sau:

1. Trách nhiệm của người đứng đầu (Chủ đầu tư): Hiệu trưởng các trường học (với vai trò Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Minh bạch thông tin: Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, mọi thông tin về Thông báo mời thầu (TBMT), Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Bối cảnh hành chính mới: Từ 01/07/2025, Việt Nam thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Cấp Xã và Cấp Tỉnh). Việc quản lý các gói thầu tại cơ sở (trường học trực thuộc UBND Xã/Phường) đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ chính quyền cấp Tỉnh để tránh tình trạng "sân sau" trong đấu thầu suất ăn học đường.

#đấu thầu #suất ăn học đường #minh bạch #trách nhiệm #hà nội #cơ sở giáo dục

Bài liên quan

Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Kỷ lục "bất bại" và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Với 149 gói thầu tham gia và trúng thầu tuyệt đối 149 gói, đạt tỷ lệ 100%, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội đang xác lập một kỷ lục khó tin trong lĩnh vực suất ăn học đường.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội (MST: 0110289514), có trụ sở chính tại TP Hà Nội. Doanh nghiệp này do ông Vũ Huy Hà giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Dù đăng ký đa ngành nghề, từ chế biến thủy sản đến xây dựng, nhưng "mỏ vàng" thực sự của doanh nghiệp lại nằm ở mảng cung cấp suất ăn bán trú trường học.

Tính đến tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 149 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng thầu cả 149 gói, không trượt bất kỳ lần nào. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng: 506.387.555.000 đồng. Điều đặc biệt, 100% các gói thầu này được thực hiện với vai trò độc lập, cho thấy sự tự tin tuyệt đối của nhà thầu trên "sân chơi" cung cấp thực phẩm học đường.

Xem chi tiết

Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội: Trúng thầu sát giá và nỗi lo an toàn thực phẩm [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 100%. Một con số phản ánh sự thiếu vắng tính cạnh tranh và áp lực lên chất lượng bữa ăn của học sinh.

Tiếp tục vệt bài về Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội, PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống ghi nhận những nghịch lý về hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Theo kết quả phân tích từ thông tin các gói thầu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 100%. Đây là con số "biết nói", cho thấy giá trúng thầu thường xuyên bằng giá dự toán ban đầu.

Tại hàng loạt trường học, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách gần như bằng 0 đồng. Điển hình:

Xem chi tiết

Suất ăn học đường tại TP HCM: Nghịch lý giá tăng nhưng chất lượng đi xuống [Kỳ 2]

Sau những con số trúng thầu "khủng" tại Hà Nội, hành trình của Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tại TP HCM. Qua những thông báo thu chi công khai từ các cơ sở giáo dục, một "ma trận" phụ phí đang đè nặng lên vai phụ huynh, trong khi giá trị thực chất của bữa ăn học đường vẫn là một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

Những khay cơm "lèo tèo" hoặc kém “chất” và nỗi lo từ phụ huynh

Từ năm học 2024 – 2025 đến nay, mức thu suất ăn bán trú tại TP HCM không còn được quy định trần không quá 32.000 - 35.000 đồng/ngày mà Tiền ăn bán trú của học sinh sẽ do nhà trường thỏa thuận với phụ huynh theo thực tế. Qua khảo sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy qua 2 năm triển khai, các trường đang áp dụng mức thu dao động tùy theo cấp học và khu vực. Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phường Tân Thới Hiệp), mức thu cho suất ăn trưa bán trú ghi nhận là 35.000 đồng/học sinh/ngày. Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, mức thu này cũng ở ngưỡng 35.000 đồng, xê dịch vào phía trung tâm thì mức thu ở một số trường có điều chỉnh tăng như: Trường Tiểu học Trương Văn Thành (phường Tăng Nhơn Phú) điều chỉnh mức thu suất ăn bán trú trong năm 2026 là 36.000 đồng/học sinh/ngày; hay như Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) mức thu là 38.000 đồng, hoặc nhiều nơi con số này đã lên đến 40.000 đồng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới