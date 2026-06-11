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Quân sự - Thế giới

Xe buýt chở học sinh bốc cháy ở Zimbabwe, nhiều người tử vong

Một chiếc xe buýt nhỏ chở học sinh bốc cháy ở miền trung Zimbabwe, khiến 7 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo của cảnh sát cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Gweru, miền trung Zimbabwe, vào chiều ngày 10/6 (giờ địa phương). 24 học sinh có mặt trên xe buýt khi chiếc xe bốc cháy, khiến 7 người tử vong.

Lực lượng cứu hộ ngay lập tức được triển khai tới hiện trường để giải cứu người gặp nạn.

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Ảnh minh họa: PTI.

Truyền thông địa phương đưa tin tài xế và phụ xe đã được đưa đến bệnh viện và tất cả nạn nhân thiệt mạng đều là học sinh. Hiện chưa rõ chính xác số người bị thương.

Đài truyền hình quốc gia ZBC News chiếu hình ảnh chiếc xe bị cháy rụi. Một số em may mắn thoát khỏi đám cháy trong khi những em khác bị mắc kẹt đã thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết thêm, một cuộc điều tra đang được tiến hành. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một can xăng để trong xe có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Vụ tai nạn đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải trên các phương tiện giao thông dùng để đưa đón học sinh ở quốc gia với khoảng 15 triệu dân này.

Hồi tháng 2/2026, một quan chức Zimbabwe cho biết, ông đã chặn chiếc xe buýt nhỏ chở tới 42 học sinh dù xe chỉ được phép chở tối đa 15 người theo quy định.

Tai nạn giao thông liên quan đến xe buýt, minibus và taxi không đăng ký khá phổ biến ở Zimbabwe, quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao ở châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính gần 30 người tử vong vì tai nạn giao thông trên 100.000 người dân mỗi năm. Giới chức trách cho biết lỗi của con người chiếm hơn 90% các vụ tai nạn tại nước này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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