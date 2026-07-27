Sơn La ghi nhận thiệt hại gần 370 tỷ đồng sau 3 đợt mưa lớn

Sau 3 đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 7, một số khu vực ở Sơn La đón “lũ chồng lũ”; nhiều nhà dân, các công trình, hạ tầng giao thông hư hỏng nặng nề.

Từ ngày 5-20/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng của bão số 1, hoàn lưu sau bão, gây ra 3 đợt mưa lớn, dẫn đến lũ, lũ quét, ngập úng và sạt lở đất và tại nhiều địa phương. Trong đó, xã Ngọc Chiến là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất; tiếp đến là các xã Mường La, Mường Bú, Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường Khiêng, Chiềng Hoa, Tà Xùa và Xím Vàng.

Nhà dân, công trình dân sinh, hạ tầng giao thông thiệt hại nặng nề.

Mưa lũ làm hơn 400 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 4 trường học, 1 cơ sở y tế, 1 công trình văn hóa, 40 công trình thủy lợi và 7 công trình cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng. Gần 260 ha lúa, hơn 44 ha cây hàng năm và cây lâu năm; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, gần 20 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Hàng nghìn điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn. Hàng trăm vị trí ách tắc, đến nay, đã thông xe trở lại trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Hệ thống điện, viễn thông cũng ghi nhận nhiều sự cố…

Một số khu vực xuất hiện điểm sạt lở mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, đây là đợt thiên tai có diễn biến đặc biệt phức tạp, khi 3 đợt mưa lớn xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn. Nhiều khu vực, nhất là xã Ngọc Chiến, chưa kịp khắc phục hậu quả của đợt mưa trước đã tiếp tục chịu tác động của các đợt mưa sau, xảy ra tình trạng "lũ chồng lũ", làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, mở rộng các điểm sạt lở cũ và phát sinh nhiều điểm sạt lở mới.

Sơn La chủ động ứng phó, khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ"

Các địa phương đã tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm "bốn tại chỗ", bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Khẩn trương di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm; huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa hạ tầng thiết yếu và khôi phục sản xuất.

Các tuyến đường giao thông đang được hót dọn, tu sửa, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra từ ngày 05/7 đến ngày 20/7; đồng thời quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư khôi phục, sửa chữa các công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và các công trình hạ tầng nông nghiệp bị hư hỏng nặng; hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất.