Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án chào mừng lên thành phố

Để tạo thêm những dấu ấn mới trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 16/9, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và khởi công 7 dự án trên các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa, với trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Khởi công đại đô thị hơn 41.000 tỷ đồng bên sông Cầu

Sáng 16/9, Tập đoàn Vingroup, đại diện liên danh nhà đầu tư, đã chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - khu 1, tên thương mại Vinhomes King Park, với vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng trên địa bàn phường Kinh Bắc (Bắc Ninh).

Vinhomes King Park nằm phía Bắc phường Kinh Bắc, có kết nối với các khu vực hành chính, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, công viên và không gian văn hóa, lịch sử của Bắc Ninh. Dự án nằm tại khu vực giao thoa của hai hành lang kinh tế trọng điểm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại diện chủ đầu tư khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1.

Từ đây, dự án có khả năng tiếp cận cao tốc 01 Bắc - Nam, cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường từ sân bay Gia Bình về Thủ đô và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Vinhomes King Park có hai mặt tiếp giáp sông Cầu, bao quanh bán đảo Hòa Long. Khu vực bán đảo được quy hoạch thành không gian sinh thái và thể dục thể thao, kết nối với hệ thống hồ cảnh quan, công viên và các tuyến cây xanh liên khu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Quang Khải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng khoảng 270ha, quy mô dân số hơn 31 người, tổng vốn đầu tư 41.000 tỷ đồng, mật độ xây dựng toàn khu dưới 20%, gồm các khu nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư hỗn hợp, công trình thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

"Với định hướng phát triển trở thành khu đô thị hiện đại, văn minh, sinh thái, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, bổ sung quỹ nhà ở chất lượng cao, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo điểm nhấn mới ở khu vực phía Tây Bắc đô thị Bắc Ninh", ông Khải nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án có vị trí, vai trò quan trọng trong tổng thể phát triển đô thị Bắc Ninh. Việc triển khai dự án phù hợp với định hướng quy hoạch, góp phần kết nối đồng bộ hạ tầng đô thị, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan sông Cầu và khu vực lõi, nơi phát tích dân ca Quan họ Bắc Ninh - Kinh Bắc, đồng thời tạo thêm không gian phát triển mới cho địa phương.

Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes - thành viên Tập đoàn Vingroup, đại diện liên danh nhà đầu tư, cho biết, doanh nghiệp kỳ vọng Vinhomes King Park sẽ trở thành một hạt nhân đô thị mới ở phía Bắc phường Kinh Bắc.

Phối cảnh dự án.

Theo ông Hoa, dự án sẽ bổ sung hạ tầng nhà ở, dịch vụ và các không gian công cộng, góp phần mở rộng diện mạo đô thị Bắc Ninh theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.

“Chúng tôi kỳ vọng Vinhomes King Park sẽ đóng góp thêm một hạt nhân đô thị mới ở phía Bắc phường Kinh Bắc, bổ sung hạ tầng nhà ở và dịch vụ, tạo dựng những không gian công cộng có chất lượng, đồng thời góp phần mở rộng diện mạo đô thị Bắc Ninh theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững”, ông Phạm Thiếu Hoa nói.

Khánh thành Công viên gần 700 tỷ đồng

Cũng trong sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh, sáng nay (16/9), tại phường Võ Cường (Bắc Ninh), Công viên Văn Miếu diện tích khoảng 4,7ha, gồm 3 khu chức năng, với tổng vốn đầu tư hơn 670 tỷ đồng, sau khoảng 20 tháng thi công cũng được khánh thành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cắt băng khánh thành Đền thờ Bác Hồ và công viên Văn Miếu.

Điểm nhấn của quần thể là Đền thờ Bác Hồ, công trình có kiến trúc truyền thống, quy mô 2 tầng, 8 mái. Sân đền nằm giữa không gian hồ sen rộng khoảng 1.100m2, kết nối với hệ thống cây xanh và cảnh quan. Khu vực sân Kết đoàn bố trí hai bức phù điêu bằng đá tự nhiên, mỗi bức dài khoảng 34,3m, cao trung bình 3,2m, tái hiện lịch sử, văn hóa vùng đất Bắc Ninh và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với địa phương.

Công viên Văn Miếu diện tích khoảng 4,7ha.

Khu sân kết đoàn và Đền thờ Bắc Hồ.

Tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, từng 22 lần vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc.

Theo ông Sơn, việc xây dựng Đền thờ Bác Hồ trên quê hương Bắc Ninh mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với Người.

Việc công trình được khánh thành đúng dịp Bắc Ninh hướng tới sự kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương cũng góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan đô thị; đồng thời tạo thêm địa chỉ sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng Đền thờ Bác Hồ và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, qua đó khơi dậy niềm tự hào và tạo động lực để các thế hệ người dân Bắc Ninh đóng góp xây dựng quê hương.

Ngoài ra, các dự án khác như: Dự án Khu công nghiệp Nghĩa Hưng với diện tích 148,68 ha, tổng vốn đầu tư của dự án là 2.200 tỷ đồng; Dự án Khu nhà ở xã hội Vegahomes triển khai trên khu đất khoảng 4,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.048 tỷ đồng... nằm trên địa bàn Bắc Ninh cũng được khởi công, khánh thành trong sáng 16/9.

Ngày 24/8, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 39/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9. Theo nghị quyết, kể từ thời điểm này, HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh trở thành HĐND và UBND thành phố Bắc Ninh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với “tỉnh Bắc Ninh” cũng được đổi sang tên gọi gắn với “thành phố Bắc Ninh”. Các giấy tờ đã được cấp trước ngày nghị quyết có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng theo quy định. Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh dự kiến được tổ chức ngày 19/9 tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang.