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[GALLERY] Xe cộ kẹt cứng vì tổ chức giao thông phục vụ thi công Metro

Xã hội

[GALLERY] Xe cộ kẹt cứng vì tổ chức giao thông phục vụ thi công Metro

Sáng 16/9, khu vực giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa (TP HCM) ùn ứ kéo dài khi nhiều đoạn đường được tổ chức lại để phục vụ thi công Metro số 2.

Xuân Danh
Từ khoảng 7h30 sáng nay 16/9, lượng phương tiện đổ về giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa tăng cao, các dòng xe chen kín mặt đường.
Từ khoảng 7h30 sáng nay 16/9, lượng phương tiện đổ về giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa tăng cao, các dòng xe chen kín mặt đường.
Hàng dài ô tô, xe máy nối tiếp nhau qua khu vực được rào chắn để phục vụ thi công Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.
Hàng dài ô tô, xe máy nối tiếp nhau qua khu vực được rào chắn để phục vụ thi công Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.
Việc rào chắn một phần mặt đường khiến không gian lưu thông bị thu hẹp, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực công trường.
Việc rào chắn một phần mặt đường khiến không gian lưu thông bị thu hẹp, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực công trường.
Các phương tiện chen chúc di chuyển trên đường Trường Chinh hướng vào trung tâm thành phố
Các phương tiện chen chúc di chuyển trên đường Trường Chinh hướng vào trung tâm thành phố
Dọc tuyến đường, nhiều biển báo được bố trí nhằm hướng dẫn tài xế lựa chọn hướng đi phù hợp trong thời gian thi công.
Dọc tuyến đường, nhiều biển báo được bố trí nhằm hướng dẫn tài xế lựa chọn hướng đi phù hợp trong thời gian thi công.
Dòng phương tiện từ khu vực An Sương hướng vào trung tâm TP HCM phải mất thêm thời gian khi đi qua những đoạn đường đang thi công.
Dòng phương tiện từ khu vực An Sương hướng vào trung tâm TP HCM phải mất thêm thời gian khi đi qua những đoạn đường đang thi công.
Các tuyến đường xung quanh công trường vốn là những trục giao thông quan trọng, thường xuyên có lượng xe lớn vào buổi sáng.
Các tuyến đường xung quanh công trường vốn là những trục giao thông quan trọng, thường xuyên có lượng xe lớn vào buổi sáng.
Các phương tiện nhích từng chút một trên đường Trường Chinh
Các phương tiện nhích từng chút một trên đường Trường Chinh
Dòng phương tiện di trên đường Trường Chinh đoạn qua rào chắn thi công công trình Metro số 2.
Dòng phương tiện di trên đường Trường Chinh đoạn qua rào chắn thi công công trình Metro số 2.
Xe nối đuôi nhau xếp hàng dài trên đường đoạn qua công trường. Theo phương án tổ chức giao thông, phương tiện vẫn được lưu thông qua khu vực nhưng người dân được khuyến cáo chủ động chọn các tuyến thay thế để giảm áp lực giao thông.
Xe nối đuôi nhau xếp hàng dài trên đường đoạn qua công trường. Theo phương án tổ chức giao thông, phương tiện vẫn được lưu thông qua khu vực nhưng người dân được khuyến cáo chủ động chọn các tuyến thay thế để giảm áp lực giao thông.
Để di chuyển trên đường Trường Chinh đoạn từ cầu Tham Lương đến mũi tàu Trường Chinh – Cộng Hòa, người tham gia giao thông phải mất gần 30 phút cho quãng đường khoảng 2km. “Sáng nay kẹt xe quá, trời oi bức cộng với tiếng còi xe nên mồ hôi ướt cả áo”, anh Linh Lê chia sẻ.
Để di chuyển trên đường Trường Chinh đoạn từ cầu Tham Lương đến mũi tàu Trường Chinh – Cộng Hòa, người tham gia giao thông phải mất gần 30 phút cho quãng đường khoảng 2km. “Sáng nay kẹt xe quá, trời oi bức cộng với tiếng còi xe nên mồ hôi ướt cả áo”, anh Linh Lê chia sẻ.
Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương khởi công ngày 15/1, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Tuyến dài gần 11,3 km, trong đó khoảng 9,3 km đi ngầm, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và depot Tham Lương. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030, hình thành trục vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc.
Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương khởi công ngày 15/1, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Tuyến dài gần 11,3 km, trong đó khoảng 9,3 km đi ngầm, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và depot Tham Lương. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030, hình thành trục vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc.
Xuân Danh
#Thi công #metro #Metro TP.HCM #kẹt cứng

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