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Xã hội

Nhiều khu vực mưa to sáng nay, cảnh báo sạt lở ở 10 tỉnh thành

Ngày 29/7, nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến Nam Bộ đối mặt mưa to, dông, lốc, sét, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại tài sản.

Nhiều khu vực mưa to sáng nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/7), khu vực khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/7 đến 3 giờ ngày 29/7 có nơi trên 70mm như các trạm: Ba Khan (Phú Thọ) 77.4mm, Chi cục thủy lợi Thanh Hóa (Thanh Hóa) 83.6mm, Khe Nà 1 (Nghệ An) 144.6mm, Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 137.2mm, La Ngâu (Lâm Đồng) 156.8mm,…

Nhiều khu vực mưa to sáng nay. Ảnh: D.T
Nhiều khu vực mưa to sáng nay. Ảnh: D.T

Sáng sớm và sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều mưa lớn giảm dần. Từ sáng sớm 29/7 đến ngày 30/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra ngày và đêm 29/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 30/7, mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

10 tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 28/7 đến 4 giờ ngày 29/7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Pa Thắng 126mm (Lai Châu); Cò Nòi 109mm (Sơn La); An Bình 134mm (Phú Thọ); An Phú 151mm (Lào Cai); Hồ Thầu2 130mm (Tuyên Quang); Quảng Bạch 67mm (Thái Nguyên); Vũ Oai 100mm (Quảng Ninh); Thạch Quảng 80mm (Thanh Hoá); Khe Nà1 164mm (Nghệ An);...

Trong 12 giờ qua (từ 16 giờ ngày 28/7 đến 4 giờ ngày 29/7), khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hương Sơn 163mm (Hà Tĩnh); La Ngâu 157mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: khu vực các tỉnh Bắc Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm; riêng Thanh Hoá từ 20-50mm; có nơi trên 80mm; Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/7:

TP. Hà Nội

Có mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 30-33 độ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 27-30 độ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Tô Hội/ Sức Khỏe Đời Sống
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