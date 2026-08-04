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Xã hội

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ngày 04/08

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng.

Theo Đại Ngàn/Báo Lâm Đồng

Cơ quan khí tượng phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc trong 6 giờ tới, tính từ sáng ngày 04/08/2026. Các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.
Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tập trung tại các tỉnh:

Lai Châu
Điện Biên
Sơn La
Lào Cai
Tuyên Quang
Cao Bằng

Cảnh báo tác động thiên tai

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân. Các thiên tai này cũng có khả năng gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của phương tiện và phá hủy các công trình dân sinh, sản xuất.

Khuyến cáo an toàn

Để đảm bảo an toàn, người dân và chính quyền các địa phương nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó:

Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và bản tin cảnh báo thiên tai.
Chủ động sơ tán khỏi khu vực ven sông suối nhỏ, vùng sườn dốc có dấu hiệu sạt lở, sụt lún.
Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, ngầm ngập sâu hoặc dòng chảy xiết.

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#cảnh báo lũ quét #sạt lở đất #dự báo thời tiết 04/08/2026 #Điện Biên #Sơn La

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