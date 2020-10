Hoành tráng tượng đài xe tăng T-90S mừng ngày thành lập Binh chủng Tăng-Thiết giáp

Ngày 5/10/2020 kỉ niệm 61 năm ngày thành lập Binh chủng Tăng - Thiết giáp Việt Nam, lực lượng “Đã ra quân là đánh thắng”. Cũng nhân dịp này, tại Lữ đoàn xe tăng 201 đã cho khánh thành tượng đài xe tăng T-90S được đặt trang trọng phía trước cổng đơn vị với tỉ lệ 1:1 giống với xe tăng T-90S thật. Sự kiện đang rất thu hút được sự quan tâm của giới đam mê quân sự nước nhà. Ảnh: Quang cảnh buổi lễ khánh thành tượng đài xe tăng T-90S, do cán bộ Lữ đoàn 201 cung cấp. Qua một thời gian khẩn trương thi công gấp rút của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhằm kịp tiến độ khánh thành nhân dịp kỉ niệm thành lập Binh chủng, đến nay, mô hình xe tăng T-90S làm bằng xi măng đã hoàn thành với độ chính xác cực cao, có thể nói là rất dễ nhầm với xe tăng thật. Ảnh: Cận cảnh tượng đài xe tăng T-90S do cán bộ Lữ đoàn 201 cung cấp.Lữ đoàn Xe tăng 201 đóng tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội là đơn vị có bề dày truyền thống vẻ vang, đóng quân gần Thủ đô với nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan quan trọng của đất nước. Cùng với trọng trách nặng nề đó, cấp trên đã đặc biệt ưu ái, biên chế cho Lữ đoàn nhiều loại khí tài hiện đại hàng đầu hiện nay của toàn Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Ảnh: Lắp đặt pháo 2A46M cho tượng đài T-90S. Năm 2016, Việt Nam mua 64 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK hiện đại từ Liên bang Nga, đánh dấu sự trở mình mạnh mẽ của lực lượng Tăng - Thiết giáp Việt Nam. Toàn bộ số xe tăng này đủ để biên chế cho 2 tiểu đoàn và đều được trang bị cho Lữ đoàn 201. Ảnh: Hoàn thành phần thô cho tượng đài T-90S. Trước đó, Lữ đoàn 201 cũng là đơn vị đang tiếp nhận, bảo quản và sử dụng số lượng các xe tăng T-62 và xe chiến đấu bộ binh BMP-2 hiện đại nhất quân đội ta một thời. Hiện nay, Lữ đoàn đã tổ chức xây dựng nhà chứa khang trang, hiện đại để làm nơi trú đóng cho cơ số xe tăng T-90S. Ảnh: Cán bộ chiến sĩ sơn lót cho tượng đài. Lữ đoàn 201 cũng vinh dự là đơn vị cung cấp số lượng cán bộ chiến sĩ nòng cốt của Binh chủng Tăng - Thiết giáp Việt Nam để đi dự Hội thao Quân sự Quốc tế ARMY GAMES các kỳ với trọng tâm là nội dung thi “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon” từ năm 2018 cho đến nay. Đặc biệt trong kỳ ARMY GAMES 2020, Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng của bảng 2 cực kỳ thuyết phục, cho thấy bản lĩnh của những người lính tăng quân đội ta. Ảnh: Hoàn thành sơn ngụy trang cho tượng đài T-90S. Tượng đài xe tăng T-90S trong thời gian vừa qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và cộng đồng đam mê quân sự không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Nhiều tờ báo Nga, phương Tây... đã bày tỏ sự nể phục tay nghề của những người lính thợ Việt Nam khi có thể làm ra một công trình tỉ mỉ với độ chính xác cao và kỳ công như vậy. Ảnh: Hoàn thiện tượng đài xe tăng T-90S. Quả thật đúng như những nhận xét của báo chí nước ngoài, tượng đài T-90S tại Lữ đoàn 201 có độ hoàn thiện cực kỳ cao, gần như mô phỏng chính xác đến từng chi tiết của một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S thật từ từng miếng giáp phản ứng nổ Kontakt-5 cho đến màu sơn ngụy trang. Ngoài ra, đây cũng là phương án cực kỳ tiết kiệm khi mà ngân sách quốc phòng của ta còn hạn chế, không thể sử dụng một chiếc T-90S thật có giá hàng triệu USD ra làm tượng đài phơi mình trước nắng mưa. Ảnh: Hàng dài xe tăng T-90S tại Lữ đoàn 201. Xe tăng T-90S là phiên bản xuất khẩu của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 T-90A do LB Nga phát triển. Xe đặc biệt nổi tiếng với khả năng bảo vệ tuyệt vời thông qua các khối giáp phản ứng nổ Kontakt-5, phối hợp cùng hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1 nổi tiếng bằng cặp đèn nhiễu hồng ngoại OTShU-1-7. Hỏa lực chính là pháo nòng trơn 2A46M cỡ 125mm có thể bắn tên lửa chống tăng qua nòng cực kỳ uy lực. Ảnh: Sơ đồ bố trí kính ngắm quan sát của trưởng xe và pháo thủ trên xe tăng T-90A. Video Xe tăng T-90, hệ thống tên lửa phòng không Spyder Việt Nam xuất hiện trên truyền hình - Nguồn: QPVN

