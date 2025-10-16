Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị

Người dân thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác định nhân thân của một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Trước đó, khoảng 6h ngày 16/10, tại khu vực thôn Liêm Bắc (xã Sen Ngư) người dân bất ngờ phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thi thể này là nam giới, khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 165-170cm, mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không mang theo giấy tờ, trong túi có 100.000 đồng.

Hiện, thi thể đã được chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Đồng thời ra thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người này, xin liên hệ đến Công an xã và UBND xã Sen Ngư để làm rõ.

