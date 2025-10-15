Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi từ trên tàu xuống sông Đáy

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông ngã từ tàu xuống, mất tích trên sông Đáy tại Ninh Bình xảy ra vào tối 13/10.

Gia Đạt

Ngày 15/10, thông tin từ UBND xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 6h sáng nay (15/10) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P.V.S, sinh năm 1988 (trú xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình) dưới sông Đáy đoạn chảy qua cầu Khuất (thuộc địa phận xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình).

89.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trên sông Đáy.

Trước đó, vào tối 13/10, chính quyền địa phương nhận được thông tin có một nạn nhân rơi từ trên tàu xuống sông Đáy và mất tích. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện để tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do nạn nhân rơi xuống sông lúc đêm tối, nước sông dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 6h sáng nay (15/10), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh S và đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#người đàn ông #tàu #sông Đáy #Ninh Bình #mất tích #tai nạn

Bài liên quan

Xã hội

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ nước sau lũ

Trong quá trình đi kiểm tra hệ thống điện ở Lạng Sơn, nhân viên ngành điện đã phát hiện một thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 11/10, một nhân viên ngành điện trong lúc đi kiểm tra hệ thống điện tại khu vực An Thịnh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ.

thi-the-lang-son.jpg
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

Bộ GD&ĐT 'siết' tuyển sinh 2026: Yêu cầu sớm công bố đề án, giảm phương thức xét tuyển

“Hoàn thiện và sớm công bố đề án tuyển sinh năm 2026, khắc phục triệt để vấn đề công bằng, tin cậy trong các phương thức, thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, giảm số lượng phương thức xét tuyển bảo đảm phù hợp”, là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm.