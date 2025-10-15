Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi từ trên tàu xuống sông Đáy

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông ngã từ tàu xuống, mất tích trên sông Đáy tại Ninh Bình xảy ra vào tối 13/10.

Ngày 15/10, thông tin từ UBND xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 6h sáng nay (15/10) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P.V.S, sinh năm 1988 (trú xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình) dưới sông Đáy đoạn chảy qua cầu Khuất (thuộc địa phận xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình).

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trên sông Đáy.

Trước đó, vào tối 13/10, chính quyền địa phương nhận được thông tin có một nạn nhân rơi từ trên tàu xuống sông Đáy và mất tích. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện để tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do nạn nhân rơi xuống sông lúc đêm tối, nước sông dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 6h sáng nay (15/10), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh S và đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện