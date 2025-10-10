Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích

Sau 2 ngày mất tích, thi thể ông N.N.C (TP Huế) được phát lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên sông Bồ đoạn gần cầu Thanh Lương.

Hạo Nhiên

Ngày 10/10, theo thông tin từ UBND phường Phong Điền (TP.Huế) cho biết, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông N.N.C (SN 1958, trú tổ dân phố Trạch Thượng 1, phường Phong Điền) trên sông Bồ.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 8/10, ông N.N.C rời nhà bằng xe máy và sau đó mất tích.

123027122957z7100385532042-f7da1436d1421cba63d81c5c037f4104-1226.jpg
Khu vực phát hiện thi thể ông C. Ảnh: Trần Hoè.

Đến 7h cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và dép của ông C. được bỏ lại ở cầu An Lỗ, thuộc phường Phong Thái, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể ông C được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên sông Bồ đoạn gần cầu Thanh Lương, nơi giáp ranh giữa xã Quảng Điền và phường Kim Trà, TP.Huế.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong khu vực đập Cây Trồi

Người dân xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện thi thể một phụ nữ trong khu vực đập Cây Trồi nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một phụ nữ trong khu vực đập Cây Trồi.

Trước đó, vào khoảng 18h20’ ngày 9/10, trong lúc đi đánh cá, người dân phát hiện thi thể người nữ tại khu vực đập Cây Trồi nên đã cấp báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhận hối lộ, 2 cán bộ phường ở TP Huế bị khởi tố

Hai cán bộ phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 8/10, cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can từng công tác tại Phường Phú Hội (Quận Thuận Hóa cũ) về tội nhận hối lộ.

z70949378163892648e5c49f0e0dc567e48f7de41fad10-17599175307471245054415.jpg
Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của 2 bị can.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong ở Huế

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận TP Huế, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Khoảng 20h ngày 7/10, tài xế P.H.V (42 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô tải biển số 50H-543.97, trên xe có phụ xe là anh N.T.T (33 tuổi, ở tỉnh Bình Định), lưu thông trên tuyến La Sơn – Tuý Loan theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến Km 7 trên tuyến La Sơn - Túy Loan (thuộc xã Hưng Lộc, TP Huế), xe tải tông mạnh vào đuôi xe ô tô đầu kéo 77H-04516 kéo theo rơ-moóc 88R-01396 do tài xế N.N.N (38 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Xem chi tiết

