Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích

Ngày 10/10, theo thông tin từ UBND phường Phong Điền (TP.Huế) cho biết, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông N.N.C (SN 1958, trú tổ dân phố Trạch Thượng 1, phường Phong Điền) trên sông Bồ.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 8/10, ông N.N.C rời nhà bằng xe máy và sau đó mất tích.

Khu vực phát hiện thi thể ông C. Ảnh: Trần Hoè.

Đến 7h cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và dép của ông C. được bỏ lại ở cầu An Lỗ, thuộc phường Phong Thái, nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể ông C được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên sông Bồ đoạn gần cầu Thanh Lương, nơi giáp ranh giữa xã Quảng Điền và phường Kim Trà, TP.Huế.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

