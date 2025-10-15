Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy

Lực lượng chức năng Nghệ An cùng các đội cứu hộ thiên nguyện đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy.

Thanh Hà

Chiều 15/10, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Trường Vinh Nghệ An) cho biết, đến khoảng 16h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh V.V.D (SN 1993, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) – người đã ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy vào tối 13/10.

Trước đó ít giờ, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể hai cháu bé V.H.B (SN 2020) và V.G.T (SN 2021).

tim-nguoi-1-17605208162711700986389.jpg
Đến 16h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh V.V.D (SN 1993, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) – người đã ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy vào tối 13/10.

Hiện, gia đình đang làm thủ tục để đưa thi thể anh D. và hai bé gái về quê an táng.

Được biết, Anh D. và chị B.T.Y (SN 1999) quen biết nhau trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Về nước, hai người tổ chức đám cưới và sinh lần lượt 2 bé gái.

Cách đây hơn 2 tháng, do mâu thuẫn, chị Y. đưa các con về nhà ngoại tại tỉnh Hưng Yên. Sau đó, anh D. đã đón hai bé về Nghệ An.

Ngày 14/10, nhận tin dữ, chị Y. tức tốc trở vào Nghệ An. Suốt hai ngày nay, người mẹ trẻ quỳ gối bên bờ sông Lam, khản cổ gọi tên hai con gái, hy vọng một phép màu sẽ đến. Tuy nhiên, hôm nay mọi hy vọng vụt tắt với chị Y.

image.jpg
Xót xa cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông.

Những ngày qua, ngoài lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An còn có sự hỗ trợ tìm kiếm từ các nhóm thiện nguyện Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Cùng với việc sử dụng tàu cứu hộ, ca nô quần thảo khu vực hai bên cầu Bến Thủy, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ nguồn sông Lam, sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm từ trên cao.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp tìm thấy thi thể trôi sông:

(Nguồn: THĐT)
#cứu hộ #Nghệ An #thi thể #người bố #nhảy cầu #Bến Thủy

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời cứu một phụ nữ có ý định tự tử do mâu thuẫn tình cảm với bạn trai

Do chị N.T.T mâu thuẫn tình cảm với bạn trai nên đã dùng dao tem tự gây thương tích nhiều nhát vào tay rồi bỏ đi ra cầu Chàm với ý định tự tử.

Ngày 11/10, Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết đã kịp thời cứu một phụ nữ có ý định tự tử. Theo đó, hồi 21h30 ngày 10/10/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến đường 25 địa bàn xã Tiên Lãng, Hải Phòng, Tổ công tác HP22 - Công an xã Tiên Lãng phát hiện một phụ nữ đang đứng trên cầu thôn Chàm có biểu hiện bất thường, nghi chuẩn bị nhảy xuống kênh thủy nông để tự tử.

9ff5eae0eaa903f75ab8.jpg
Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn, đưa nạn nhân đến nơi an toàn.
Xem chi tiết

Xã hội

Chồng sát hại vợ con rồi nhảy sông Hồng tự tử ở Phú Thọ

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Xuân Sơn đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ chị N.T.P. và cháu N.T.Đ. (con riêng chị P.) tử vong tại chỗ rồi nhảy sông tự tử.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết trên báo Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự đang tiến hành điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ.

capture-9173.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Đông Hà tự tử

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Đồng Hà tự tử.

Ngày 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể anh N.Đ.P. (SN 1983, trú khu phố Tây Trì, phường Đông Hà) trên sông Hiếu.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo có người nhảy cầu Đông Hà nên huy động 17 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị, phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới