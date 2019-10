Bí mật sốc trong căn nhà đôi vợ chồng hờ ở Bình Dương

Ngày 26/10, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang giữ đối tượng Nguyễn Công Thanh (thường gọi là “Tí cháo lòng”, 31 tuổi, ngụ TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép ma tuý”.

Đối tượng Thanh tại cơ quan công an.

Bên cạnh đó, đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương (30 tuổi, ngụ TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do đang nuôi con nhỏ 14 tháng tuổi nên phía công an cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua thời gian dài đeo bám, trinh sát công an phát hiện ở 1 căn nhà tại KP.Bình Đường 4, phường An Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thường xuyên có nhiều người “lạ” ra vào. Chủ yếu là các con nghiện ở địa bàn TX.Dĩ An và một số khu vực giáp ranh.

Qua đó, công an xác định căn nhà này do Phương – Thanh đăng kí lưu trú. Nghi cặp đôi này chuyên cung cấp ma tuý cho các con nghiện nên củng cố hồ sơ để triệt phá bắt giữ.

Rạng sáng 24/10, trinh sát công an bao vây căn nhà của cặp đôi này để kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang cặp đôi Phương - Thanh đang cất giấu nhiều bịch nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

Số tang vật này được cất giấu ở trong tủ quần áo, hộp nhựa. Bên cạnh đó, công an còn thu giữ nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy, bình xịt hơi cay; cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận các bịch ny lông là ma tuý đá. Theo đó, cả 2 vốn không có nghề nghiệp nên sống chung với nhau như vợ chồng. Số ma tuý này, cả 2 mua của 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) với giá gần 20 triệu đồng. Sau đó, cả 2 mang về phòng trọ chia nhỏ bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.