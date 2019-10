Video cảnh xe khách tông móp đầu ô tô khiến 3 người chết ở Nghệ An

Clip: Khoảnh khắc xe khách tông móp đầu ô tô khiến 3 người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 3h10 ngày 26/10 trên quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Vào khoảng thời gian trên, ôtô 4 chỗ Vios màu bạc mang biển số Nghệ An do Võ Khánh Minh (37 tuổi), trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc điều khiển, trên xe có 4 người. Đến vị trí trên, ôtô của Minh đang sang đường thì bất ngờ va chạm với xe khách giường nằm mang biển số Đà Nẵng do Lê Văn Tuân (35 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển theo hướng Vinh - Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vụ tai nạn làm 3 người gồm anh Võ Văn Hải (50 tuổi, trú huyện Nghi Lộc); anh Võ Văn Tiến (49 tuổi); chị Lâm Thị Thanh (48 tuổi, vợ anh Tiến) tử vong tại chỗ, tài xế Minh bị thương nặng .

Tại hiện trường, hai xe hư hỏng, ôtô 4 chỗ bị móp méo, biến dạng hoàn toàn. CSGT Công an Nghệ An có mặt, xử lý hiện trường vụ tai nạn. Đến gần 8h cùng ngày, hiện trường tai nạn mới giải quyết xong, thi thể các nạn nhân được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng.