Khởi tố 4 bị can tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về việc tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 26/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội "tổ chức, môi giới trốn đi nước ngoài cho người khác".



Danh tính 4 đối tượng được xác định gồm Lê Duy Anh (40 tuổi), trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Trần Thị Thành (60 tuổi), trú phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An, Hồ Thị Hằng (54 tuổi), trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An và Trần Thị Hà (45 tuổi), trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2019, đối tượng Lê Duy Anh đã cấu kết với các nghi phạm để tuyển người lao động đi làm việc tại Úc.

Nhà chức trách kiểm tra xe tải chở 39 tử thi tìm thấy ở Essex (Anh). Ảnh chụp màn hình Yahoo News

Theo đó, 4 đối tượng trên liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 400 người đi xuất khẩu lao động qua Úc. Các đối tượng đã nhận hơn 400 hồ sơ và hàng trăm ngàn USD để làm thủ tục xuất cảnh qua Úc cho các lao động. Tuy nhiên, đến nay chưa một lao động nào được xuất cảnh.

Cũng theo cơ quan điều tra, đối tượng Lê Duy Anh là giám đốc Trung tâm đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng đóng tại quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) được xác định là người cầm đầu.

Mới đây, Cơ quan An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An, vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Vụ việc trên được phát hiện từ trường hợp chị Vũ Thị Lý (trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được người phụ nữ tên Loan (người địa phương) đưa sang Pháp để lao động bằng con đường du lịch. Vũ Thị Lý sau đó bị phát hiện dùng thị thực giả nên bị trục xuất về nước.

Những vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh ngày 23/10, cảnh sát Anh phát hiện 38 người lớn và 1 người ở tuổi vị thành niên tử vong trong thùng xe container nhập cảnh vào Anh ở hạt Essex, gần thủ đô London.

Khi phát hiện vụ việc, nhà chức trách ở Anh tin rằng 39 nạn nhân đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên đến nay, cả Anh và Trung Quốc đều không xác nhận 100% nạn nhân là người Trung Quốc.

Một số gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh hiện đã tới trụ sở chính quyền địa phương để trình báo việc người thân có thể là nằm trong số 39 nạn nhân nói trên. Em trai nạn nhân Phạm Thị Trà My cho biết cô gái này sang Trung Quốc ngày 3/10. Một tuần sau, My lên đường sang Pháp rồi di chuyển sang Anh.