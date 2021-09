Yamaha Exciter: Xe côn tay thể thao tạo nên xu hướng tại Việt Nam

Việt Nam được biết đến là quốc gia có tiềm năng lớn cho ngành công nghiệp xe máy. Báo cáo của Motorcyclesdata cho biết tổng số lượng xe 2 bánh được bán ra tại Việt Nam đạt mức 2,84 triệu chiếc vào năm 2020. Để thành công ở thị trường này, các nhà sản xuất phải liên tục nghiên cứu và nâng cấp những sản phẩm của mình nhằm giữ được lòng tin cũng như thỏa mãn được sự mong đợi của người tiêu dùng.

Yamaha Exciter là cái tên thành công nhất sau hơn 15 năm có mặt tại Việt Nam.

Ở phân khúc xe côn tay phổ thông, Yamaha Exciter côn tay là cái tên thành công nhất sau hơn 15 năm có mặt tại Việt Nam. Không chỉ có những nâng cấp bên ngoài, hãng xe Nhật Bản còn phát triển sức mạnh động cơ bên trong cũng như công nghệ hiện đại nhằm mang đến sự phấn khích và hài lòng cho người lái.

Chặng đường phát triển hơn 15 năm

Nếu là một tín đồ của Exciter, người dùng không thể không nhớ đến cột mốc năm 2005, đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời của dòng xe này. Vào lúc bấy giờ, Yamaha Exciter còn được biết với tên gọi T135, sản phẩm này như một món quà để giải tỏa niềm đam mê tốc độ của khách hàng khi các mẫu xe côn tay 2 thì đã vắng bóng trên thị trường.

Yamaha Exciter 135 được xây dựng theo nền tảng Yamaha Handling. Nói đơn giản, Yamaha Handling là thiết kế mang đến thoải mái và sự phấn khởi cho người điều khiển.

Sau 4 năm có mặt trên thị trường, Exciter 135 được nâng cấp thêm chất thể thao vốn có với bộ ly hợp côn tay. Cải tiến này giúp mức độ lan tỏa của Yamaha Exciter ngày càng rộng lớn, mẫu xe này đã thỏa mãn được niềm đam mê bóp côn vào số vốn chỉ có thể tìm thấy trên các dòng mô-tô phân khối lớn đắt tiền.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Yamaha tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu Exciter 135 phiên bản hoàn toàn mới vào năm 2011. Kiểu dáng có phần mềm mại quen thuộc trên Exciter 135 đời cũ đã biến mất, thay vào đó là thiết kế góc cạnh và cá tính hơn.

Yamaha Exciter 135 đời 2011 còn được nâng cấp hộp số từ 4 cấp lên 5 cấp, thay đổi nhằm giúp cho việc chạy phố trở nên dễ chịu và thoải mái hơn, tuy nhiên vẫn phát huy hết sức mạnh ở tốc độ cao.

Sau một thập niên xuất hiện trên thị trường, Yamaha Exciter 135 đã lùi về sau để nhường vị trí cho Exciter 150 vào năm 2015. Thế hệ mới của dòng xe Exciter không đơn giản chỉ thay thế động cơ 135 cc thành 150 cc, các kỹ sư của Yamaha phải nghiên cứu để tối ưu được sức mạnh nhưng vẫn đảm bảo được khối lượng đủ nhẹ để dễ dàng sử dụng hàng ngày.

Được tạo ra với thông điệp “Ride the next level”, Exciter 155 VVA mang trên mình những thiết kế từ mẫu sportbike lừng danh YZF-R1. Dù không phải là mẫu xe côn tay dưới 175 cc duy nhất tại Việt Nam, Yamaha Exciter 150 vẫn luôn đứng đầu trong những lựa chọn của người dùng nhờ thiết kế thể thao kết hợp cùng động cơ mạnh mẽ. Có thể nói, Exciter 150 là mẫu xe tiên phong tạo nên xu hướng sử dụng xe côn tay phổ thông để di chuyển trên phố.



Bên cạnh những lần nâng cấp lớn, Yamaha Việt Nam cũng thường xuyên mang đến cho người dùng Exciter nhiều sự lựa chọn tem xe mới, giúp khách hàng tự do thể hiện cá tính của bản thân.

Vào năm ngoái, những tin đồn về thế hệ mới của Yamaha Exciter đã khiến cho cộng đồng chơi xe trong lẫn ngoài nước “dậy sóng”. Người dùng đã quá quen thuộc với Exciter 150 kể từ khi xuất hiện vào năm 2015, họ cần một Exciter hoàn toàn mới với những nâng cấp đáng giá. Hiểu được tâm lý đó, Yamaha Việt Nam đã cho ra mắt Exciter 155 VVA vào những ngày cuối cùng của năm 2020.

Được tạo ra với thông điệp “Ride the next level”, Exciter 155 VVA mang trên mình những thiết kế từ mẫu sportbike lừng danh YZF-R1. Hãng xe Nhật Bản cho biết đây là mẫu xe tiên phong mở ra xu hướng phát triển xe mới tại thị trường Đông Nam Á.

Nói không sai khi ví Yamaha Exciter 155 VVA như “tiểu YZF-R1”, mẫu xe côn tay thể thao này sở hữu những công nghệ không khác gì “đàn anh” sportbike 1.000 cc. Đầu tiên là hệ thống lý hợp hỗ trợ và chống trượt, 4 bản đồ đánh lửa theo cấp số, cò mổ phủ carbon kim cương và tăng góc phun cũng như số lỗ phun xăng lên 10 lỗ.

Yamaha Exciter 155 có công suất cực đại đạt mức 17,7 mã lực, cải thiện 17% so với Exciter 150. Đây cũng là mẫu xe underbone cỡ nhỏ đầu tiên sở hữu hệ thống van biến thiên VVA, cho phép xe vận hành êm ái ở vòng tua thấp nhưng vẫn có khả năng bức tốc mạnh mẽ ở dãy vòng tua cao. Bên cạnh đó, Exciter 155 cũng được nâng cấp hộp số từ 5 cấp lên 6 cấp.

Master art of street – “Kiệt tác nghệ thuật đường phố”

Chưa đầy một năm sau khi trình làng tại Việt Nam, Yamaha đã tung thêm phiên bản giới hạn “Master art of street” - Kiệt tác nghệ thuật đường phố cho dòng xe Exciter 155 VVA .

Sử dụng ngôn ngữ của “Nghệ thuật đường phố” để áp dụng lên một dòng xe thể thao như Exciter 155 là một bước đi vô cùng táo bạo của Yamaha. Thiết kế này giúp cho chủ nhân của những “chiến mã” thể hiện rõ hơn chất riêng đầy cá tính của mình.

Phiên bản “Master art of street” có tổng cộng 4 sắc màu, tượng trưng cho 4 tuyên ngôn của các tay lái trẻ: Born to ride; Ride as the King; Rule the roads và Above me only sky. Mỗi sắc màu mang một ý nghĩa riêng, cho phép người lái thỏa mãn được cảm xúc, suy nghĩ cũng như cái tôi của bản thân.

Phiên bản “Born to ride” tái hiện niềm đam mê xê dịch, khám mọi cung đường mà bất kỳ người trẻ nào cũng một lần được ao ước. Với “Ride as the king”, thế hệ trẻ có quyền tự hào khi được tự do vẫy vùng trong vùng trời độc tôn của chính mình.

“Rule the roads” lại mang ý nghĩa to lớn hơn với ước mơ chinh phục những cung đường, trải nghiệm cùng những con người mới, ẩm thực mới cũng như một nền văn hóa mới ở những nơi đặt chân qua. “Above me only sky” thể hiện những chuyến đi rực rỡ sắc màu và đầy ắp những tiếng cười, đây cũng là nơi bắt đầu cho những ý tưởng đầy sáng tạo.

“Master art of street” là một concept hoàn toàn mới và chưa từng được nhìn thấy trên bất kỳ mẫu xe nào trước đây, chính vì thế phiên bản này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các tín đồ xe hai bánh. Trong buổi lễ giới thiệu sản phẩm vào đầu tháng 9 vừa qua, đã có hàng nghìn bình luận bày tỏ sự thích thú, mong chờ để sở hữu một chiếc Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn lần này.

Hy vọng rằng Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn mới sẽ tiếp tục song hành cùng các tay lái trẻ trên con đường khám phá bản thân

“Quá đẹp và xuất sắc, qua dịch chắc chắn sẽ đón một em về nhà”, tài khoản Ly Hoang bình luận bên dưới livestream ra mắt xe. Một tài khoản khác có tên Truong Nguyen cũng bình luận với nội dung tương tự: “Giá quá hợp lý, sau giãn cách phải mua một em”.

“Trùm cuối không làm anh em thất vọng”, Minh Phamvan bày tỏ cảm xúc về Yamaha Exciter 155 “Master art of street”. Người dùng Minh Ngô: “Mấy màu này mua về không cần phải độ thêm tem, màu chất quá”.

Trao đổi với anh Thanh Phong, khách hàng đang sử dụng Exciter 150, anh cho biết Exciter 155 phiên bản giới hạn mới thiết kế rất đẹp, hợp với tâm lý của nhóm khách hàng trẻ. “Có lẽ tôi sẽ bán chiếc Exciter 150 đang chạy để mua Exciter 155 bản giới hạn mới ra mắt, xe đẹp mà giá cũng không quá cao”, anh nói.

Không chỉ ra mắt 4 màu sắc mới thuộc phiên bản giới hạn Master Art of Street, Yamaha Việt Nam còn mang đến cho người dùng bộ phụ kiện đậm hình ảnh của concept này, từ mũ bảo hiểm ¾ theo 5 màu xe cho đến các trang bị gắn thêm như ốp mão đèn pha, chắn bùn sau…

Bên cạnh Exciter 155 “Master art of street”, mẫu xe côn tay thể thao này cũng được bổ sung 2 phiên bản thể thao là 60th Anniversary Yamaha World GP Edition và Monster Energy Yamaha MotoGP. Hai phiên bản này đều lấy cảm hứng từ đường đua MotoGP danh tiếng, phiên bản 60th Anniversary Yamaha World GP Edition tái hiện lại màu sơn trắng/đỏ của đội đua Yamaha trong quá khứ, còn Monster Energy Yamaha MotoGP khoác lên mình lớp áo của chiếc xe đua YZR-M1 2021.

Hy vọng rằng Exciter 155 VVA phiên bản giới hạn mới này sẽ tiếp tục song hành cùng các tay lái trẻ trên con đường khám phá bản thân, chinh phục mọi mơ ước và “tung hoành” với cá tính riêng của mình.