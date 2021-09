Yamaha Exciter 155 VVA bản giới hạn, từ 51,49 triệu tại Việt Nam

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố của giới trẻ hiện đại, không chỉ đam mê tốc độ, mà còn có niềm yêu thích mãnh liệt với nghệ thuật và khát khao thể hiện “cái tôi” độc nhất, các kỹ sư của Yamaha đã mang tới phiên bản giới hạn Yamaha Exciter 155 VVA 2021 mới “Master Art of Street” - Kiệt tác nghệ thuật đường phố. Mẫu xe côn tay Yamaha Exciter 155 VVA 2021 phiên bản giới hạn mới ra mắt này vẫn được giữ nguyên thiết kế với những phong cách chủ đạo được hãng xe theo đuổi như “Thể thao”, “Thời trang” và “Sáng tạo” để kết nối cùng giới trẻ. Thế nhưng, đặc biệt hơn cả là dàn tem mới trên Yamaha Exciter 155 VVA được lấy cảm hứng từ phong cách vẽ Graffity của nghệ thuật Hiphop đường phố nhưng thiết kế đậm chất Việt Nam. Cùng với đó, mẫu xe côn tay nổi tiếng được nhiều dân chơi xe máy Việt Nam gọi với cái tên "vua đường phố" này còn có thêm 2 phiên bản đặc biệt với cảm hứng từ Yamaha YZF-R1M trên đường đua MotoGP với tem Monster Energy và bộ tem trắng đỏ kỷ niệm 60 năm đẹp mắt. Không chỉ được thay đổi ở ngoại hình và dàn tem vỏ mới, mẫu xe máy Yamaha Exciter 155 VVA 2021 ở những phiên bản đặc biệt còn có đầy đủ tính năng hiện đại nhất hiện nay như; khóa Smart Key, cổng sạc USB, động cơ 155cc với van biến thiên VVA... Ngoài ra, các biker khi tậu Yamaha Exciter 155 VVA 2021 phiên bản giới hạn còn có thể sở hữu loạt phụ kiện theo chủ để Master Art như mũ bảo hiểm, áo thun, khẩu trang với giá bán lẻ hợp lý hoặc quay số trúng thưởng với các phần quá hấp dẫn. Xe vẫn được trang bị động cơ dung tích 155cc, đi kèm là bộ ly hợp A&S hỗ trợ chống trượt và hệ thống van biến thiên VVA giúp tăng hiệu năng vận hành ở dài tua tầm cao. Tất cả mang đến cho chiếc xe côn tay công suất tối đa 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại tua máy 8.000 vòng/phút. So với đối thủ sừng sỏ Honda Winner X tại Việt Nam, Exciter 155 VVA mạnh hơn 2,3 mã lực và 0,9Nm mô-men xoắn. Exciter 155 được trang bị hộp số 6 cấp với bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt khi dồn số gấp.Giá xe Yamaha Exciter 155 VVA 2021 phiên bản giới hạn bán ra từ 51,5 triệu đồng, trong khi bản kỷ niệm 60 năm MotoGP có giá 52 triệu đồng, cao hơn 500.000 nghìn đồng. Trong khi đó, các phiên bản còn lại của Exciter 155 vẫn giữ nguyên giá, từ 49 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn đến 50,5 triệu đồng cho bản xanh GP. Như vậy, với mẫu xe máy Exciter 155 VVA 2021 phiên bản giới hạn mới được Yamaha Motor Việt Nam nâng cấp, thị trường xe máy tại Việt Nam dự đoán sẽ sớm sôi động trở lại sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Video: Yamaha Motor Việt Nam ra mắt Exciter 155 VVA 2022 giới hạn với tem mới đậm chất Hiphop đường phố.

