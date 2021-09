Siêu xe McLaren 720S bản full carbon bán hơn 650.000 USD

1016 Industries là hãng độ danh tiếng tại Mỹ có trụ sở tại thành phố Miami, bang Florida. Đầu năm nay, hãng đã bắt đầu chế tạo chiếc McLaren 720S độ đầu tiên trên thế giới với phần thân được làm toàn toàn từ sợi carbon. Tuy nhiên mãi đến khi Triển lãm Pebble Beach's Monterey Car Week được tổ chức, hãng độ Mỹ mới trình làng, giá xe McLarren 720S full carbon này được chào bán lên đến 650.000 USD, cao hơn 350.000 USD so với giá bán xuất xưởng. “Đối với chiếc McLaren 720S hàng độc này, công việc làm phần thân từ sợi carbon tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức. Ngoài kiểu dáng và thiết kế độc đáo, việc sử dụng vật liệu sợi carbon trên siêu xe mang đến nhiều lợi ích", Peter Northrop, người sáng lập công ty cho biết. "Trên chiếc 720S này mọi chi tiết đều được thiết kế lại một cách tỉ mỉ, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhất để giúp chiếc xe trở nên hoàn mỹ. Tại 1016 Industries, phương châm của công ty là khiến ngoại thất của xe không những nổi bật mà còn vượt trội hơn", Peter Northrop nói thêm. Nhờ việc sở hữu phần thân xe làm hoàn toàn từ sợi carbon, khối lượng khô của chiếc McLaren 720S từ 1016 Industries giảm xuống còn 1.286 kg, nhẹ hơn 133 kg so với nguyên bản. Ngoài ra, hãng độ Mỹ còn trang bị thêm hệ thống ống xả bằng thép không gỉ cho chiếc siêu xe Anh quốc. Nguyên bản, McLaren 720S sử dụng động cơ V8, dung tích 4.0L, tăng áp kép sản sinh công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Tuy nhiên, 1016 Industries đã tinh chỉnh cho công suất lên tới 900 mã lực, cao hơn 180 mã lực so với nguyên bản. Siêu xe Anh quốc có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây và đạt vận tốc tối đa 341 km/h. Video: Ngắm chi tiết bản độ siêu xe McLaren 720S.

