Video: Sau hybrid, là những mẫu xe Suzuki thuần điện tại Việt Nam.

Mang thông điệp “Dẫn lối đa trải nghiệm”, gian hàng Việt Nam Suzuki tại VMS 2024 gây chú ý khi trưng bày 4 mẫu ôtô và một xe máy, gồm XL7 hybrid, hai chiếc Jimny, một môtô phân khối lớn V-strom, và một xe tải nhỏ. Hãng mang đủ các dòng xe cho các mục đích khác nhau, thể hiện việc đáp ứng đủ nhu cầu cho người dùng từ đi chơi tới đi làm.

Việt Nam Suzuki tại VMS 2024 - “dẫn lối đa trải nghiệm”.

Qua việc trưng bày các sản phẩm ôtô và xe máy Suzuki tại VMS 2024, Suzuki thể hiện rõ định hướng của mình tại thị trường Việt Nam: Đẩy mạnh công nghệ hybrid và tập trung vào trải nghiệm cá nhân.

Doanh số và các mẫu ôtô hybrid mới của Việt Nam Suzuki liên tục gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Điều này thể hiện sự hòa hợp của công nghệ hybrid với yếu tố con người, cơ sở hạ tầng, đồng thời phản ánh xu thế điện hóa, giảm chi phí sử dụng cũng như đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Qua việc trưng bày các sản phẩm ôtô và xe máy Suzuki tại VMS 2024, Suzuki thể hiện rõ định hướng của mình tại thị trường Việt Nam.

Nắm bắt xu hướng chung, Việt Nam Suzuki tự hào khi là thương hiệu đứng thứ hai toàn thị trường Hybrid tính đến hết quý 3 năm 2024 sở hữu các mẫu xe đa dụng, phù hợp nhu cầu số đông người sở hữu ô tô. Ngay từ 2022, Suzuki đã tiên phong khai mở công nghệ Hybrid ở phân khúc xe 7 chỗ phổ thông nắm giữ tỷ trọng lớn tại Việt Nam. Hiện nay, mẫu xe XL7 Hybrid mới ra mắt tiếp tục giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ hiện đại với nhiều lợi thế ưu việt, không chỉ dừng lại ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Nếu như XL7 Hybrid đại diện cho định hướng phát triển về công nghệ thì mẫu xe Jimny nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản được cá nhân hóa và trưng bày tại triển lãm khẳng định dấu ấn không thể nhầm lẫn.

Suzuki XL7 Hybrid 2024 mới ra mắt tiếp tục giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ hiện đại với nhiều lợi thế ưu việt.

Suzuki Jimny là mẫu xe nổi danh toàn cầu với những thế mạnh cốt lõi từ vận hành đến thiết kế biểu tượng. Mẫu xe 50 năm tuổi sở hữu nhận diện độc đáo, tách biệt khỏi đám đông, thổi hồn khát vọng tự do khám phá. Đây cũng là yếu tố quan trọng đưa Suzuki Jimny trở thành mẫu SUV duy nhất được vinh danh “Xe chất chơi của năm 2024” do giải thưởng Better Choice Award bình chọn.