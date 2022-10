Top 10 xe bán tải hút khách nhất thế giới 7 tháng đầu năm

Ngoài SUV, xe bán tải cũng là phân khúc rất được ưa chuộng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, được yêu thích hơn cả có lẽ là dòng xe bán tải cỡ lớn Ford F-Series.

Trong 7 tháng đầu năm nay, hãng Ford đã bán được tổng cộng 434.000 chiếc F-Series cho khách hàng thế giới, chiếm thị phần đến 13,1%. Nói là thế giới nhưng trên thực tế, dòng xe bán tải này chủ yếu được bán ở hai thị trường Bắc Mỹ là Mỹ và Canada. Dù chỉ có sự đóng góp của 2 thị trường nhưng Ford F-Series vẫn giữ vững ngôi vương của phân khúc xe bán tải toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1-7/2022. F-Series tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" của hãng Ford.

Đứng ngay phía sau Ford F-Series là kỳ phùng địch thủ Chevrolet Silverado. Trong suốt nhiều năm qua, hai mẫu xe bán tải cỡ lớn này vẫn thường xuyên "so kè" cùng nhau. Tuy nhiên, Chevrolet Silverado lại chủ yếu "về nhì". 7 tháng đầu năm 2022 cũng không phải là ngoại lệ vì Chevrolet Silverado chỉ đạt doanh số 344.000 xe, tương đương thị phần 10,4%.

Vị trí thứ 3 trong phân khúc xe bán tải toàn cầu trong 7 tháng đầu năm nay là Toyota Hilux. Khác với Ford F-Series và Chevrolet Silverado, Toyota Hilux là xe bán tải hạng trung đồng thời do người Nhật sản xuất. Trong tháng 7 đầu năm nay, hãng Toyota đã bán tổng cộng 326.000 chiếc Hilux cho khách hàng toàn cầu, tương đương thị phần 9,8%. Đáng tiếc là từ đầu năm nay, Toyota Hilux đã bị ngừng bán tại Việt Nam do không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.Xe ế ở Việt Nam Isuzu D-Max lọt top xe bán tải hút khách nhất thế giới trong 7 tháng đầu năm 2022.

Xếp phía sau Toyota Hilux là Ram Pick-up - một dòng xe bán tải cỡ lớn khác của Mỹ. Cùng với Ford F-Series và Chevrolet Silverado, Ram Pick-up là một trong ba chân kiềng của làng xe bán tải Mỹ. Mẫu xe này sở hữu doanh số cộng dồn 324.000 xe, chiếm thị phần 9,7%. Hiện các mẫu xe bán tải của Ram cũng đang được bán chính hãng tại Việt Nam với giá khá cao.

Tiếp theo đó là GMC Sierra - anh em song sinh của Chevrolet Silverado. Mẫu xe bán tải cỡ lớn này có doanh số 171.000 xe trong 7 tháng đầu năm nay, tương đương thị phần 5,1%.

Trong khi đó, vua bán tải tại Việt Nam là Ford Ranger về thứ 6 với doanh số 159.000 xe, chiếm 4,8% thị phần. Có thể thấy, Ford Ranger làm mưa làm gió tại Việt Nam nhưng tính trên toàn cầu thì vẫn thua đối thủ Toyota Hilux. Vị trí thứ 3 trong phân khúc xe bán tải toàn cầu trong 7 tháng đầu năm nay là Toyota Hilux.

Đứng phía sau Ford Ranger là mẫu xe bán tải cỡ lớn Toyota Tacoma với doanh số 143.000 xe, tương đương thị phần 4,3%. Đây cũng là dòng xe bán tải chủ yếu bán ở thị trường Bắc Mỹ.

Vị trí thứ 8 thuộc về Isuzu D-Max nhờ doanh số cộng dồn 121.000 xe trong 7 tháng đầu năm 2022, tương đương thị phần 3,6%. Ở thị trường Việt Nam, Isuzu D-Max thường xuyên lọt vào top xe ế vì thiết kế không hợp nhãn người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở những thị trường đánh giá cao sự thực dụng như Thái Lan, Isuzu D-Max lại bán rất chạy. Ngoài ra, doanh số của Isuzu D-Max còn tăng trưởng đến 57,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mẫu xe bán tải có tỷ lệ tăng trưởng tốt nhất thế giới trong 7 tháng đầu năm nay. Bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán tải hút khách nhất thế giới trong 7 tháng đầu năm 2022.

Tiếp đến là Great Wall Wingle 5 - mẫu xe bán tải của người Trung Quốc. Mẫu xe này sở hữu doanh số 76.000 xe trong 7 tháng đầu năm nay.

Mẫu xe chốt sổ là Fiat Strada với doanh số 66.000 chiếc, tương đương thị phần 2%. Mẫu xe này hiện được bán ở nhiều thị trường trên toàn cầu nhưng không bao gồm Mỹ và Canada.

