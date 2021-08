Cận cảnh Isuzu D-Max 2021 bản "cày bừa", chỉ 479 triệu tại Việt Nam

Theo tìm hiểu, Isuzu D-Max 2021 cabin đôi, giá rẻ này có giá bán 499 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng được ưu đãi giảm giá bán 20 triệu đồng, hạ giá bán còn 479 triệu đồng. Tương tự nhu các phiên bản khác của dòng bán tải D-Max 2021, phiên bản này được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Giá xe Isuzu D-Max 2021 phiên bản cabin đôi khi lăn bánh rơi vào khoảng 530 triệu đồng, , giá rẻ này hướng đến khách hàng mua bán tải để “cày bừa” hoạt động với tần suất cao, đảm bảo được độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí “nuôi” xe thấp. So sánh giá bán, phiên bản cabin đôi này có giá rẻ hơn 130 triệu đồng so với phiên bản D-Max LS Prestige 1.9 MT 4×2 (630 triệu đồng), đồng thời rẻ hơn 117 triệu đồng so với Ford Ranger XL (616 triệu đồng). Xe có kích thước (DxRxC) lần lượt: 5.385 x 1.810 x 1.710mm. Lọt lòng thùng hàng có kích thước 1.510 x 1.590 x 465mm. Tải trọng chở hàng hoá lên đến 680kg. So với các phiên bản cabin đôi bản cao cấp hơn, phiên bản này có thùng dài và rộng hơn. Cụ thể, ở bản cabin đôi thông thường, thùng xe có kích thước (DxRxC) lần lượt: 1.485 x 1.530 x 465mm. Có tải trọng 680 kg, phiên bản này có thể “tự do” đi lại trong thành phố, không phải tuân theo các quy định về khung giờ cấm hoạt động tại các khu vực đông dân cư tại các thành phố lớn. Xe sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 1.9L tăng áp (RZ4E-TC), phun nhiên liệu trực tiếp DOHC Commonrail cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350Nm tại dải vòng tua từ 1.800 - 2.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tay 6 cấp (6MT). Tại Thái Lan, D-Max cabin đơn này còn có phiên bản máy dầu 3.0L 2 cầu. Tuy nhiên phiên bản này không được đưa về Việt Nam, vì thuế TTĐB áp lên dung tích động cơ, đẩy giá bán lên cao. Ngoại thất xe sử dụng đèn pha bóng halogen, cản trước được sơn màu đen, mâm sắt. Nội thất xe được thiết đơn giản, tập trung vào sự thực dụng với 2 chỗ ngồi. Trang bị vô lăng trơn nhưng khá bất ngờ khi ghế ngồi bọc Da. Đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog và màn hình hiển thị đa thông minh có màu. Điều hoà chỉnh cơ, đề nổ bằng chìa khoá. Không có hệ thống thông tin giải trí. Về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, Isuzu D-Max 2021 bản giá rẻ này được trang bị khá khiêm tốn với phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Xe đi kèm với 2 túi khí an toàn. Video: Giới thiệu Isuzu D-Max 2021 cabin đơn tại Việt Nam.

