Tận thấy Isuzu Mu-X 2022 cao cấp hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Chiếc Isuzu Mu-X thế hệ mới trong bài viết thuộc phiên bản cao cấp nhất - Premium 1.9 AT 4x4. Sau D-Max 2022, sắp tới Isuzu Việt Nam sẽ sớm giới thiệu Mu-X 2022 thế hệ hoàn toàn mới, dự kiến là cuối tháng này hoặc sang tháng 7 sắp tới. Mức giá xe Isuzu Mu-X 2022 nhập Thái Lan dự kiến từ 900 triệu – 1,19 tỷ đồng. Xe được phân phối tổng cộng 4 phiên bản bao gồm: B7 1.9 MT 4x2 ; B7 Plus 1.9 AT 4x2; Prestige 1.9 AT 4x2; Premium 1.9 AT 4x4. Tất cả đều sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 1.9L tăng áp cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Xe sử dụng hộp số tay 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, đi cùng với hệ dẫn động 1 hoặc 2 cầu (tùy phiên bản). Chiếc Isuzu Mu-X thế hệ mới trong bài viết thuộc phiên bản Premium 1.9 AT 4x4 cao cấp nhất có giá bán dự kiến khoảng 1,1 tỷ đồng. Ở phiên bản cao cấp này, nội thất có nhiều trang bị hấp dẫn, trong đó bao gồm: Ghế bọc Da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình cảm ứng 9 inch đa kết nối, 8 loa giải trí, màn hình hiển thị thông tin lái xe MID màu 4.2 inch, phanh tay điện tử + AH. Đề nổ nút bấm, khởi động động cơ từ xa. So với thế hệ cũ, Mu-X thế hệ mới có nội thất “sang xịn mịn” hơn nhiều, đây là yếu tố giúp Mu-X 2022 hứa hẹn sẽ hút khách hơn. Đáng chú ý, Isuzu Mu-X phiên bản Premium 1.9 AT 4x4 cao cấp nhất này được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái. Có thể thấy, phiên bản cao cấp của Mu-X 2022 trang bị an toàn không thua kém gì so với các đối thủ trên thị trường trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. So với thế hệ cũ, Isuzu Mu-X 2022 sở hữu kích thước rộng rãi hơn. Cụ thể chiều dài cơ sở tăng thêm 10mm, đạt 2.855 mm. Đi cùng với nền tảng khung gầm mới và hệ thống treo êm ái hơn. Cụ thể treo phía trước là loại độc lập, cánh tay đòn kép, giảm xóc và thanh ổn định. Hệ thống treo phía sau đã được thiết kế 5 liên kết đi kèm với thanh ổn định. “Lột xác” về thiết kế, đi cùng với nhiều nâng cấp trang bị tiện nghi cho nội thất, Isuzu Mu-X 2022 thế hệ mới sẽ cải thiện doanh số bán hàng, thoát “ế” trong phân khúc. Nhờ những thay đổi mới mẽ, Isuzu Mu-X 2022 thế hệ mới sẽ trở thành lựa chọn mới trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, đồng thời tăng sức cạnh tranh hơn với các đối thủ như Toyota Fortuner hay Ford Everest. Video: Đánh giá chi tiết mẫu SUV Isuzu MU-X 2022.

