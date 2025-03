Toyota C-HR+ 2025 "bằng xương bằng thịt" - SUV điện chạy 600km/sạc

Toyota C-HR+ 2025 mới được xây dựng trên nền tảng e-TNGA của hãng xe Nhật Bản dành riêng cho xe điện (EV). Việc sử dụng nền tảng e-TNGA, C-HR+ có kích thước lớn hơn, dài 4.520 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.595 mm và có chiều dài cơ sở là 2.750 mm. Để so sánh, mẫu xe SUV điện Toyota C-HR+ 2025 dài 4.360 mm, rộng 1.830 mm, cao từ 1.558 đến 1.564 mm và chiều dài cơ sở là 2.640 mm. Lớn hơn một chút là mẫu bZ4X với chiều dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Về mặt thiết kế, C-HR+ có thiết kế đặc trưng của các mẫu Toyota mới nhất với đèn chạy ban ngày hình chữ C nằm phía trên đèn pha chính. Ngoài ra còn có một khe hút gió rộng thấp hơn ở phần cản dưới. Tiến xuống bên hông, chúng ta thấy một đường viền hông xe nhô lên gần trụ C, nơi bạn sẽ tìm thấy tay nắm cửa sau tích hợp. Trụ C dốc và đường viền hông xe kết thúc ở đèn hậu toàn chiều rộng đuôi xe. Giống như phía trước, cản sau có hình chữ nhật và đi kèm với một cánh gió trên nóc xe hai mảnh tinh tế và một bộ khuếch tán ít tinh tế hơn. Bên trong, các chi tiết giống như mẫu bZ4X được áp dụng cho C-HR. Chúng bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm lớn 14 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số được gắn cao trên bảng điều khiển. Vô lăng chắc chắn và bảng điều khiển trung tâm gọn gàng. Đối với C-HR+, cần số xoay và các nút đi kèm được đặt xa hơn so với bZ4X, cho phép 2 bộ sạc không dây chiếm không gian bên dưới các lỗ thông gió trung tâm. Toyota cung cấp tiện ích trên C-HR+ với không gian cốp xe 416 lít, cửa sổ trời toàn cảnh, cổng USB ở khoang sau và điều khiển điều hòa không khí. Tất cả các biến thể của C-HR+ sẽ được trang bị các tính năng của Toyota T-Mate, bao gồm bộ hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense và hệ thống hỗ trợ người lái. Các chức năng được cung cấp theo tiêu chuẩn là màn hình quan sát điểm mù, camera 360, đèn pha thích ứng và phanh hỗ trợ đỗ xe,... Toyota cung cấp 3 hệ truyền động, với tùy chọn cơ bản đi kèm với pin 57,7 kWh có thể chạy được 455 km theo tiêu chuẩn WLTP. Pin này cung cấp năng lượng cho động cơ điện phía trước được đánh giá ở mức 165, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,6 giây. Tiếp theo cũng là bản dẫn động cầu trước, nhưng với động cơ điện mạnh hơn có công suất 221 mã lực, cho thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,4 giây. Phiên bản này có pin 77 kWh lớn hơn cho phạm vi hoạt động lớn nhất trong số các phiên bản với 600 km.





Tùy chọn thứ ba đi kèm với động cơ điện kép cho hệ dẫn động bốn bánh AWD và công suất 338 mã lực. Biến thể AWD cũng có pin 77 kWh và cho thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,2 giây, với phạm vi hoạt động là 525 km. Hiện Toyota chưa công bố giá xe Toyota C-HR+ 2025.



Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện Toyota C-HR+ 2025.





