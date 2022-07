Cận cảnh Isuzu mu-X từ 870 triệu tại Việt Nam trước giờ ra mắt

Vào sáng nay, 23/7/2022, dòng xe SUV 7 chỗ Isuzu mu-X 2022 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại Việt Nam và dự kiến có 4 phiên bản với giá bán sẽ tăng đáng kể. Một đại lý Isuzu ở quận 12 chia sẻ đã có xe mu-X 2022 cho khách hàng xem trước, xe được trưng bày 2 phiên bản là Isuzu mu-X B7 1.9 MT 4x2 và Isuzu mu-X Prestige 1.9 AT 4x2. Giá xe Isuzu mu-X 2022 tại Việt Nam lần lượt là 870 triệu đồng và 1,075 tỷ đồng. Trong khi đó, hai phiên bản còn lại là Isuzu mu-X B7 Plus 1.9 AT 4x2 có giá 945 triệu đồng và đặc biệt là 1 nhân viên bán hàng tiết lộ phiên bản thứ 4 sẽ mang tên gọi Platinum 1.9 AT 4x4, thay vì Premium 1.9 AT 4x4 như tin đồn trước đó, xe sẽ có giá 1,14 tỷ đồng. Isuzu mu-X thế hệ hoàn toàn mới nhận được sự thay đổi ấn tượng ở thiết kế cũng như những thay đổi quan trọng bên trong khoang lái bao gồm ghế ngồi bọc da 2 tông màu. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô lăng 3 chấu thiết kế mới và ấn tượng nhất vẫn là màn hình giải trí có kích thước lên đến 9 inch có tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Dòng xe Isuzu mu-X thế hệ thứ 2 được bán chính hãng tại Việt Nam không có tùy chọn động cơ 3.0 lít mà thay vào đó chỉ có 1 tùy chọn động cơ duy nhất là máy dầu, tăng áp, dung tích 1.9 lít, sản sinh ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Tuy nhiên, hiện có một số đại lý xe Isuzu đã nhận bàn giao xe mu-X thế hệ mới và nhanh chóng trưng bày cho khách xem trước.Isuzu mu-X thế hệ mới đã có mặt tại đại lý trước ngày ra mắt, giá từ 870 triệu đồng Xe có màn hình giải trí lên đến 9 inch .Tùy theo trang bị mà dòng xe Isuzu mu-X thế hệ mới sẽ có hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp và đi kèm hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Video: Đánh giá chi tiết mẫu SUV Isuzu MU-X 2022.

