BYD Seal 06 chạy 545 km/lần sạc lộ diện "sát vách" Việt Nam

MIIT Trung Quốc mới đây đã tiết lộ rằng mẫu xe điện sắp ra mắt Seal 06 EV của BYD có phạm vi hoạt động theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 470 km và 545 km, được cung cấp năng lượng bởi pin lithium iron phosphate Blade 46,08 kWh và 56,6 kWh. Trọng lượng pin của BYD Seal 06 2025 mới sẽ là 350 kg và 410 kg, đưa trọng lượng không tải của xe lên lần lượt là 1.670 kg và 1.800 kg. Sẽ có hai tùy chọn công suất. Phiên bản công suất cao cho công suất 160 kW (215 mã lực) trong khi phiên bản công suất thấp cho công suất 110 kW (148 mã lực). Tốc độ tối đa là 160 km/h. Được định vị là một chiếc sedan cỡ trung chạy hoàn toàn bằng điện, BYD Seal 06 EV có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4720/1880/1495 mm và chiều dài cơ sở là 2820 mm. So với Seal 06 GT, chiếc xe mới dài hơn 90 mm và cao hơn 5 mm. Điều đáng chú ý là Seal 06 EV có cùng kích thước thân xe, thông số kỹ thuật về pin và phạm vi hoạt động như Qin L EV, cho thấy cả hai xe đều được chế tạo dựa trên cùng một nền tảng. Thiết kế tổng thể của Seal 06 EV tiếp tục khái niệm thiết kế “thẩm mỹ đại dương” của BYD, với lưới tản nhiệt phía trước đóng kết hợp với lưới tản nhiệt hình thang thấp hơn, đèn pha sắc nét, mũi xe sắc nét, tay nắm cửa bán ẩn và đèn hậu “Chinese knot” xuyên suốt. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất so với biến thể plug-in hybrid Seal 06 DM-i là logo BYD mới, thay thế cho khẩu hiệu Build Your Dream trước đó. Hơn nữa, Seal 06 EV dự kiến sẽ đi kèm với hệ thống lái xe thông minh “God's Eye” C của BYD (còn được gọi là DiPilot 100). Kính chắn gió phía trước được trang bị ba camera và camera được thêm vào chắn bùn trước và cánh gió sau. Hiện tại, dòng Seal 06 của BYD có bốn mẫu xe trên thị trường, cụ thể là Seal 06 DM-i và Seal 06 GT, cùng với các phiên bản lái xe thông minh tương ứng. Video: Xem chi tiết BYD SEAL 06 GT EV hoàn toàn mới.

