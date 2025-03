Cận cảnh Honda Scoopy 2025 "ăn xăng" 1,7 lít/100km tại Việt Nam

Giữa tháng 3/2025, mẫu xe tay ga Honda Scoopy 2025 về Việt Nam đã được một đại lý tư nhân nhập khẩu và phân phối ở TP.HCM. Theo thông tin từ đại lý, lô xe lần này thuộc phiên bản Smartkey và được nhập khẩu từ Indonesia. Bước sang thế hệ thứ 6, mẫu xe ga Honda Scoopy 2025 vẫn duy trì phong cách mềm mại nhưng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.869 x 693 x 1.075 mm, trục cơ sở dài 1.251 mm. Đáng chú ý, chiều cao yên của Honda Scoopy thế hệ mới giảm xuống chỉ còn 746 mm, thấp hơn 18 mm so với thế hệ trước, giúp người lái dễ dàng kiểm soát hơn. Trọng lượng xe dao động từ 93 - 94 kg, tùy phiên bản. Honda Scoopy 2025 sở hữu hệ thống chiếu sáng LED hoàn toàn mới. Đèn pha dạng thanh ngang kết hợp với dải đèn định vị DRL hình bán nguyệt lồng vào nhau, tạo hiệu ứng thẩm mỹ độc đáo. Bảng đồng hồ của Scoopy 2025 được nâng cấp lên dạng kỹ thuật số hoàn toàn với màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tốc độ, mức nhiên liệu và đèn báo ECO Riding giúp tối ưu nhiên liệu. Dưới tay lái trang bị hai hộc chứa đồ, trong đó hộc bên trái có dung tích 4 lít, lớn hơn 1,3 lít so với phiên bản cũ, tích hợp cổng sạc Type-C tiện lợi. Mẫu xe cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey giúp tăng tính an toàn và tiện dụng. Cụm đèn hậu có thiết kế liên kết với đầu xe, sử dụng bóng LED đỏ tạo hình bất đối xứng. Riêng đèn tín hiệu phía sau vẫn là dạng Halogen. Honda Scoopy 2025 sử dụng bộ mâm 5 chấu 12 inch thiết kế mới. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn lệch một bên phía sau. Xe được trang bị động cơ 109,5cc, xi-lanh đơn, SOHC, 4 thì, 2 van, làm mát bằng gió. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút, ngang ngửa với Honda Vision. Đặc biệt, mẫu xe tay ga Honda Scoopy 2025 mới về Việt Nam có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,7 lít/100 km, cho phép người dùng di chuyển trong thời gian dài mà không cần đổ xăng thường xuyên. Mức giá xe Honda Scoopy 2025 chính thức vẫn chưa được các đại lý tư nhân công bố. Tuy nhiên nó hứa hẹn sẽ có mức giá hấp dẫn đối với người dùng Việt bởi đây là phiên bản nhập từ Indonesia chú không phải Thái Lan hay Nhật Bản trước đó. Video: Honda Scoopy 2025 ra mắt thế hệ hoàn toàn mới.

