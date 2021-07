Isuzu D-Max 3.0L chỉ 775 triệu tại Malaysia, khách Việt "phát hờn"

Isuzu Malaysia đã chính thức ra mắt bán tải D-Max 2021 thế hệ mới tại Malaysia. Tương tự thị trường Việt, Isuzu D-Max 2021 thế hệ mới tại Malaysia đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Khác với thị trường Việt, Isuzu D-Max 2021 mới tại Malaysia được cung cấp 2 loại động cơ dầu 1.9L và 3.0L với nhiều biến thể (cabin đôi và cabin đơn) và phiên bản khác nhau. Bản cabin đôi có giá bán lần lượt: 1.9L 4×4 MT có giá 99.599 RM (khoảng 544 triệu đồng) ; 1.9L 4×4 AT có giá 106.999 RM (khoảng 584 triệu đồng); 1.9L 4×4 AT Premium có giá 121.549 RM (khoảng 664 triệu đồng); 3.0L 4×4 AT Premium 128.038 RM (khoảng 699 triệu đồng); 3.0L 4×4 AT X-Terrain cao cấp nhất 141.938 RM (khoảng 775 triệu đồng). Tất cả các phiên bản sử dụng kết hợp với hộp số sàn và tự động 6 cấp, hệ dẫn động 2 cầu. Xe đi kèm với chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000Km, tùy điều kiện nào đến trước. Isuzu D-Max 2021 thế hệ mới tại thị trường Malaysia có giá bán dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với D-Max 2021 đang bán tại thị trường Việt. Trong đó, hai bản máy dầu 1.9L, 1 cầu (4×2) đi kèm với hộp số tự động và hộp số sàn tại Việt Nam có giá lần lượt 630 và 650 triệu đồng. Giá bán cao hơn nhiều so với phiên bản cấu hình tương tự có 2 cầu đang bán ở Malaysia có giá lần lượt 544 và 584 triệu đồng. Ở phiên bản cao cấp nhất, Isuzu D-Max 1.9L AT 4x4 Type Z LSE có giá lên đến 850 triệu đồng tại Việt Nam. Cao hơn nhiều so với bản full “đồ chơi” X-Terrain lắp máy dầu 3.0L có giá chỉ 775 triệu đồng ở Malaysia. Về trang bị, phiên bản hàng đầu của D-Max 2021 tại Malaysia được trang bị tiện nghi giải trí tương tự thị trường Việt với màn hình cảm ứng thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Màn hình hiển thị thông tin lái xe MID màu 4.2 inch, kết hợp với đồng hồ analog. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở trang bị kiểm soát hành trình (cruise control), trang bị không tìm thấy trên phiên bản D-Max 1.9L AT 4x4 Type Z LSE có giá 850 triệu đồng tại Việt Nam. Về động cơ, Isuzu D-Max phiên bản 3.0L 4×4 AT X-Terrain cao cấp nhất tại Malaysia sử dụng Động cơ dầu 4cyl, dung tích 3.0L (mã 4JJ3-TCX), tăng áp, cho công suất tối đa 190 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại 1.600 – 2.600 vòng/ phút. Trong khi đó, D-Max 1.9L AT 4x4 Type Z LSE bản full tại Việt Nam dùng động cơ dầu 4cyl dung tích 1.9L tăng áp, dung tích thấp hơn cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Nhìn chung, D-Max 2021 thế hệ mới tại Malaysia có giá bán dễ tiếp cận và đa dạng phiên bản hơn D-Max 2021 thế hệ mới tại thị trường Việt. Mặc dù thế hệ mới ra mắt mang nhiều thay đổi và thiết kế hấp dẫn, nhưng doanh số của D-Max 2021 trong tháng 6/2021 vừa qua tại Việt Nam chỉ đạt 10 chiếc, giảm 70% so với tháng trước (36 chiếc). Doanh số của D-Max 2021 hiện tại đang thấp nhất phân khúc. Định giá cao – giá bán tăng cả trăm triệu so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó, bản full (D-Max 1.9L AT 4x4 Type Z LSE) thiếu nhiều trang bị, công suất động cơ 1.9L không thực sự mạnh mẽ nếu so với các đối thủ (Ranger Wildtrak, Hilux Adventure…), thương hiệu “chuyên bán xe tải” đi cùng với mạng lưới đại lý khá ít, không thuận tiện để người mua bảo dưỡng, sửa chữa chính là những lý do khiến Isuzu D-Max 2021 tiếp tục là mẫu xe khó bán, “đội sổ” trong phân khúc bán tải cỡ trung tại Việt Nam! Nói về ưu điểm, dòng bán tải Isuzu D-Max nổi tiếng ở độ bền bỉ, ít hỏng vặt, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí nuôi rẻ. Chính vì thế, Isuzu D-Max thường được người mua bán tải phục vụ cho công việc nhắm tới. Video: Đánh giá Isuzu D-Max 2021 tại Việt Nam.

