Lý do xe ôtô điện tại Trung Quốc doanh số "khủng" nhưng chưa có lãi?

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của các nhà sản xuất ôtô điện Trung Quốc cho thấy sự suy giảm doanh thu trong toàn ngành, do sản lượng tiêu thụ giảm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn trong bối cảnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được thắt chặt, tình trạng thiếu vi mạch và chi phí nguyên liệu thô tăng, đặc biệt là chi phí pin. Tuy nhiên, BYD, Công ty ôtô Trùng Khánh Trường Hải và Tập đoàn ôtô Quảng Châu (GAC) lại ghi nhận doanh thu "vượt trội". Cụ thể, Lợi nhuận ròng của BYD tăng 206% nhờ doanh số bán xe điện tăng mạnh, trong khi lợi nhuận ròng của Trường An tăng 224% nhờ lợi nhuận thương hiệu độc quyền được cải thiện. Lợi nhuận ròng của GAC tăng 34% do thu nhập đầu tư mạnh mẽ từ các liên doanh lớn. BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc cho biết tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của hãng có được là nhờ sự tăng trưởng doanh số 160% và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Với việc tăng giá xe điện và cải tiến chiến lược sản phẩm, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đã tăng lên 18%. Cụ thể, BYD đã nâng tỷ lệ xe điện cao cấp và ngừng sản xuất ô tô chạy bằng động cơ đốt trong từ tháng 3 năm 2022. Tiếp đó là sản xuất pin và một số loại chip bán dẫn giúp BYD vượt qua được cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng và tăng giá xe. Ngược lại, nhiều nhà sản xuất xe điện ôtô của Trung Quốc vẫn phải chịu lỗ mặc dù sản lượng tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Điển hình như công ty khởi nghiệp xe điện NIO và XPeng đã báo cáo lỗ 2,4 tỷ NDT và 3,6 tỷ NDT, mặc dù doanh thu tăng 23% và 122%. Các thương hiệu xe điện nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà sản xuất tô truyền thống, như AION của GAC Motor, Geekr của Geely, cũng như mẫu Seres sử dụng công nghệ do Huawei cung cấp, cũng lỗ đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhà sản xuất xe điện cho biết tỷ suất lợi nhuận trong quý 2 năm 2022 giảm do chi phí pin cao hơn và phí vận chuyển xe cũng tăng. Họ kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ khôi phục vào quý 3. Tuy nhiên, hầu hết các nhà sản xuất xe điện vẫn phải đối mặt với lợi nhuận không ổn định do sự chuyển dịch sản phẩm, sự cạnh tranh về giá và chi phí R&D cao. Các nhà sản xuất xe điện cũng phải đối mặt với giá pin cao hơn, sau khi các nhà cung cấp pin Trung Quốc thay đổi cách tính giá trong quý 2 năm nay. Ngoài ra, các nhà sản xuất ôtô lớn thuộc sở hữu nhà nước vẫn có thể tài trợ cho bộ phận xe điện bằng tiền thu được từ các liên doanh. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận tiếp tục giảm do ảnh hưởng của tình trạng thiếu chip bán dẫn và hoạt động sản xuất bị gián đoạn do dịch Covid-19. Trong số các công ty liên doanh, GAC-Toyota có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng lớn nhất với 38% nhờ mức tăng trưởng sản lượng và tỷ suất lợi nhuận cao 14%. Ngược lại, lợi nhuận ròng của GAC-Honda giảm 30% do nguồn cung chip không đủ. Hai liên doanh Nhật Bản của Dongfeng Motor Group và Beijing Automotive cũng có kết quả 6 tháng đầu năm khá kém do tắc nghẽn nguồn cung vi mạch. Hai công ty liên doanh lớn của SAIC Motor đã chứng kiến lợi nhuận ròng giảm ở mức “vừa phải” là 3% trong bối cảnh Thượng Hải thực hiện giãn cách xã hội. Video: Top 10 mẫu xe ôtô điện bán chạy nhất ở Trung Quốc.

