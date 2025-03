MG4 EV ế ẩm tại Việt Nam "hạ giá kịch sàn" gần 300 triệu

Giá MG4 EV bản Lux giờ đây chỉ còn 650 triệu đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi này chỉ áp dụng cho MG4 EV sản xuất năm 2024. Vì thế, số lượng và màu sắc của xe sẽ bị giới hạn. Đây chỉ là ưu đãi xuất phát từ phía một số đại lý. Hãng MG chỉ tặng kèm khách mua xe MG4 EV bộ sạc 7 kW và miễn phí sạc trong một năm tại các trạm sạc công cộng thuộc bên thứ ba là đối tác của hãng. MG4 EV chính thức ra mắt thị trường Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc vào tháng 6/2024. MG4 EV tại Việt Nam được bán ra với 2 phiên bản là DEL và LUX, cùng giá bán niêm yết tương ứng là 828 triệu và 948 triệu đồng. Giá bán cao, cùng với việc chưa có hạ tầng trạm sạc nên xe khá kén người mua.MG4 EV chạy điện sở hữu thiết kế tổng thể nhỏ gọn với nhiều đường nét tinh tế, tạo nên sự linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong đô thị chật hẹp. Theo công bố, MG4 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.287 mm, 1.836 mm và 1.504 mm với chiều dài cơ sở là 2.705 mm. Phần đầu được thiết kế đơn giản với điểm nhấn là các khe hướng gió trung tâm đặt phía dưới cùng logo MG thiết kế khá lớn. Các chi tiết như ốp hông, cột A, B, C và ốp gương được sơn đen tạo sự tương phản với màu sơn ngoại thất. Đuôi xe của mẫu xe điện này gây ấn tượng với cánh gió thể thao kép đặt phía trên. Thiết kế đèn chiếu hậu nối liền với các đường viền LED lạ mắt. Về nội thất, không gian cabin được thiết kế với cảm hứng tinh gọn, tập trung tối đa trải nghiệm cho người lái. Xe có vô lăng 2 chấu, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch được đặt nổi một cách tinh tế, cùng màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 10,25 inch. Về các trang bị an toàn, mẫu xe này được tích hợp hệ thống hỗ trợ người lái MG Pilot với nhiều tính năng như cảnh báo tiềm ẩn va chạm, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo buồn ngủ… Cung cấp sức mạnh cho MG4 EV là mô-tơ điện mạnh 170 mã lực và 250 Nm ở phiên bản DEL. Con số tương ứng của bản LUX là 201 mã lực và 250 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau và có 5 chế độ lái, bao gồm Tiêu chuẩn, Thể thao, Tùy chỉnh, Đường tuyết, Tiết kiệm. Chức năng One Pedal sẽ giúp người lái điều khiển xe chỉ bằng một bàn đạp. Ở phiên bản DEL tiêu chuẩn, xe dùng pin 51 kWh nên có quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy là 350 km. Trong khi đó, phiên bản LUX sở hữu pin có dung lượng 64 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 450 km. Người dùng MG4 EV có thể sạc pin tại nhà hoặc tại các trạm sạc công cộng được vận hành bởi các nhà cung cấp độc lập, trừ VinFast. Video: MG4 EV tại Việt Nam, mua thì lo, không mua thì tiếc.

Giá MG4 EV bản Lux giờ đây chỉ còn 650 triệu đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi này chỉ áp dụng cho MG4 EV sản xuất năm 2024. Vì thế, số lượng và màu sắc của xe sẽ bị giới hạn. Đây chỉ là ưu đãi xuất phát từ phía một số đại lý. Hãng MG chỉ tặng kèm khách mua xe MG4 EV bộ sạc 7 kW và miễn phí sạc trong một năm tại các trạm sạc công cộng thuộc bên thứ ba là đối tác của hãng. MG4 EV chính thức ra mắt thị trường Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc vào tháng 6/2024. MG4 EV tại Việt Nam được bán ra với 2 phiên bản là DEL và LUX, cùng giá bán niêm yết tương ứng là 828 triệu và 948 triệu đồng. Giá bán cao, cùng với việc chưa có hạ tầng trạm sạc nên xe khá kén người mua. MG4 EV chạy điện sở hữu thiết kế tổng thể nhỏ gọn với nhiều đường nét tinh tế, tạo nên sự linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong đô thị chật hẹp. Theo công bố, MG4 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.287 mm, 1.836 mm và 1.504 mm với chiều dài cơ sở là 2.705 mm. Phần đầu được thiết kế đơn giản với điểm nhấn là các khe hướng gió trung tâm đặt phía dưới cùng logo MG thiết kế khá lớn. Các chi tiết như ốp hông, cột A, B, C và ốp gương được sơn đen tạo sự tương phản với màu sơn ngoại thất. Đuôi xe của mẫu xe điện này gây ấn tượng với cánh gió thể thao kép đặt phía trên. Thiết kế đèn chiếu hậu nối liền với các đường viền LED lạ mắt. Về nội thất, không gian cabin được thiết kế với cảm hứng tinh gọn, tập trung tối đa trải nghiệm cho người lái. Xe có vô lăng 2 chấu, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch được đặt nổi một cách tinh tế, cùng màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn 10,25 inch. Về các trang bị an toàn, mẫu xe này được tích hợp hệ thống hỗ trợ người lái MG Pilot với nhiều tính năng như cảnh báo tiềm ẩn va chạm, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo buồn ngủ… Cung cấp sức mạnh cho MG4 EV là mô-tơ điện mạnh 170 mã lực và 250 Nm ở phiên bản DEL. Con số tương ứng của bản LUX là 201 mã lực và 250 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau và có 5 chế độ lái, bao gồm Tiêu chuẩn, Thể thao, Tùy chỉnh, Đường tuyết, Tiết kiệm. Chức năng One Pedal sẽ giúp người lái điều khiển xe chỉ bằng một bàn đạp. Ở phiên bản DEL tiêu chuẩn, xe dùng pin 51 kWh nên có quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy là 350 km. Trong khi đó, phiên bản LUX sở hữu pin có dung lượng 64 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 450 km. Người dùng MG4 EV có thể sạc pin tại nhà hoặc tại các trạm sạc công cộng được vận hành bởi các nhà cung cấp độc lập, trừ VinFast. Video: MG4 EV tại Việt Nam, mua thì lo, không mua thì tiếc.